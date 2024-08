Keita-Rauswurf? Hängepartie bei Werder Bremen geht weiter

IMAGO/nordphoto GmbH / Rauch

Naby Keita steht bei Werder Bremen auf dem Abstellgleis

Bei Werder Bremen zeichnet sich nach wie vor keine Lösung im Konflikt um Streik-Profi Naby Keita ab.

"Es sind verschiedene Parteien involviert und dauert noch ein wenig. Wir werden gemeinsam mit Naby und seiner Agentur in Ruhe intern besprechen, wie es weitergeht. Wenn wir eine Entscheidung getroffen haben, werden wir diese bekannt geben", sagte Geschäftsführer Clemens Fritz gegenüber "Bild".

Keita hatte im April das Bundesligaspiel bei Bayer Leverkusen (0:5) boykottiert, nachdem er erfahren hatte, dass er nicht zur Startelf zählen würde. Daraufhin war der 29-Jährige von Werder zunächst bis Saisonende suspendiert worden. Seitdem steht sein endgültiger Rauswurf im Raum.

Zuletzt nahm Keita mit Guineas Nationalmannschaft am olympischen Fußballturnier teil, trug bei der Eröffnungsfeier in Paris sogar die Fahne seines Heimatlandes.

Seit Anfang der Woche ist der ehemalige Profi von RB Leipzig und FC Liverpool zurück in Bremen. Bei einem Termin auf der Geschäftsstelle am Mittwoch seien aber lediglich die Ergebnisse der sportmedizinischen Untersuchungen vom Montag und Dienstag besprochen worden, berichtet "Bild". Keitas Zukunft bei Werder sei (noch) kein Thema gewesen.

Werder Bremen: Das sagt Ole Werner zur Causa Keita

"Die Absprache sowohl mit ihm als auch mit seinem Management ist, dass wir das Olympia-Turnier abwarten und uns danach zusammensetzen. Auch da wird es sportliche Themen geben, aber auch wirtschaftliche Themen. Die Frage ist: Gibt es Möglichkeiten, sich zu verändern für ihn? Will er das machen oder nicht? Wie schätzen wir das Ganze ein?", hatte Trainer Ole Werner Ende Juli gesagt,.

"Klar ist: Es sind Dinge vorgefallen, die das Ganze vorbelasten. Trotz alledem ist es so, dass wir uns nach Olympia zusammensetzen werden und sondieren, welche Möglichkeiten wir haben. Wir werden eine Lösung finden, mit der beide Seiten auch leben können", so der Coach der Grün-Weißen.

Werder Bremen hatte Keita im vergangenen Sommer ablösefrei verpflichtet - ein echter Coup, so schien es zunächst. Auch wegen zahlreicher Verletzungen kam der Mittelfeldakteur am Osterdeich aber nie in Tritt. Seine völlig verkorkste Saison gipfelte dann in seinem Rauswurf.