Star-Abgang in Köln? FC bezieht Stellung

IMAGO/nordphoto GmbH / Meuter

Dejan Ljubicic könnte den 1. FC Köln noch verlassen

Um den Kölner Leistungsträger Dejan Ljubicic ranken sich weiter Abschiedsgerüchte. FC-Lizenzspielerleiter Thomas Kessler bezieht nun Stellung im Vertragspoker.

Den Auftakt in die 2. Bundesliga haben Dejan Ljubicic und der 1. FC Köln verpatzt. Beim 1:2 gegen den Hamburger SV war der Mittelfeldmann aber einer der Lichtblicke.

Ob er auch in der kommenden Saison für den Effzeh antritt, ist noch offen.

Wie die "Bild" berichtet, denke Ljubicic immer wieder über einen Abgang aus Köln nach. An Interessenten soll es demnach nicht mangeln. Zuletzt soll der englische Klub Leeds United vier Millionen Euro geboten haben - der 1. FC Köln lehnte dankend ab.

"Ich habe keine Angst, dass Dejo uns verlässt", sagte Lizenzspielerleiter Thomas Kessler der "Bild". Wenn man ihn im Training und im Spiel sieht – seine Leistung gegen den HSV war sehr ansprechend – ist er deutlich im Aufwärtstrend im Gegensatz zur letzten Saison. Ich glaube, dass er sich wohlfühlt."

Vertrag läuft 2025 aus

Sein Vertrag läuft im kommenden Sommer aus. Ein Angebot über eine vorzeitige Verlängerung des Arbeitspapiers hat der Offensivspieler laut "Bild" bislang nicht angenommen.

Kessler bleibt in der Causa Ljubicic optimistisch. "Am Ende des Tages haben wir ihm sogar ein österreichisches Trainer-Team gebaut, damit es ihm hier an nichts fehlt. Daher gehe ich davon aus, dass er unser Spieler bleibt." Die Kölner dürfen wegen der Transfer-Sperre von der FIFA in diesem Sommer keine Spieler verpflichten. Abgänge schmerzen also umso mehr.

Der gebürtige Wiener blickt auf ein äußerst enttäuschendes Jahr 2023/24 zurück. Mit den Kölnern schloss der Mittelfeldspieler als Tabellenvorletzter auf einem direkten Abstiegsplatz ab, Ljubicic selbst konnte dabei nicht an seine starken Leistungen aus den beiden Vorsaisons anknüpfen.

Insgesamt bestritt er wettbewerbsübergreifend 27 Saisonspiele für den 1. FC Köln. Einen eigenen Treffer steuerte er dabei allerdings nicht bei.