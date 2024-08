Entscheidung bei Kimmich gefallen?

IMAGO/Ian Stephen

Joshua Kimmich zurück im Mittelfeld des FC Bayern

Nachdem Joshua Kimmich zuletzt sowohl beim FC Bayern als auch in der deutschen Nationalmannschaft als Rechtsverteidiger spielte, rückt der Routinier nun wohl dauerhaft zurück in das Mittelfeld.

"Man plant ja vorher etwas. Für uns war klar, dass Josh bei uns wieder in der Mitte enden wird. Wir haben uns unsere Gedanken gemacht", wird Bayerns Sportvorstand Max Eberl von "Bild" zitiert.

Kimmich agierte beim jüngsten Härtetest gegen Tottenham Hotspur (3:2) im zentralen Mittelfeld. Eine Position, die der 29-Jährige zuletzt im Februar bekleidete. Kimmich wurde von Ex-Bayern-Coach Thomas Tuchel in der Folge auf der rechten Abwehrseite eingesetzt. Julian Nagelsmann bot den Routinier in der deutschen Nationalmannschaft ebenfalls in der Viererkette auf.

Bleibt Kimmich beim FC Bayern?

Vincent Kompany scheint beim FC Bayern andere Pläne zu haben. Leih-Rückkehrer Josip Stanisic begann beim Test gegen Tottenham als Rechtsverteidiger, Kimmich im Mittelfeld.

"Bisher habe ich nur im zentralen Mittelfeld trainiert und gespielt. So ist auch erst einmal der Plan", sagte der 91-fache Nationalspieler kürzlich gegenüber "Sky".

"Generell weiß er (Trainer Vincent Kompany, Anm. d. Red.), weiß ich, wissen wir alle, dass ich beide Positionen spielen kann. Wo es dann am Ende ist, entscheidet der Trainer", so Kimmich.

Kompany sei "sehr strukturiert. Man merkt, dass es ihm wichtig ist, dass er Inhalte überbringt, dass die auch bei uns ankommen. Er ist sehr, sehr motiviert und stellt den Teamgedanken in den Vordergrund", führte Kimmich aus.

Der Rechtsfuß besitzt beim FC Bayern nur noch ein Arbeitspapier bis 2025. Nachdem sich in den vergangenen Wochen Gerüchte über einen möglichen Wechsel in diesem Sommer hielten, zeichnet sich inzwischen ein Verbleib von Kimmich ab. Selbst eine Verlängerung scheint im Bereich des Möglichen, wie es zuletzt in verschiedenen Medienberichten hieß.