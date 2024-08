Wirtz zum FC Bayern? Hamann zweifelt

IMAGO/Malte Ossowski/Sven Simon

Florian Wirtz von Bayer Leverkusen soll beim FC Bayern hoch im Kurs stehen

Der FC Bayern will im kommenden Sommer offenbar Florian Wirtz von Bayer Leverkusen loseisen. TV-Experte Dietmar Hamann ist skeptisch, ob dieses Vorhaben gelingen kann.

"Ich gehe davon aus, dass Wirtz nächstes Jahr gemeinsam mit dem Trainer gehen wird – wahrscheinlich nach Madrid", wird Hamann von der "tz" aus einer "Sky"-Sendung zitiert.

Wirtz hatte sich ebenso wie Coach Xabi Alonso vor einigen Monaten frühzeitig zu Bayer Leverkusen bekannt.

Im kommenden Sommer könnten die Karten dann womöglich neu gemischt werden. Wirtz' ist vertraglich bis 2027 an den amtierenden Double-Sieger gebunden. Alonso, der immer wieder als potenzieller Nachfolger von Carlo Ancelotti bei Real Madrid gehandelt wird, besitzt ein Arbeitspapier bis 2026.

FC Bayern wohl heiß auf Wirtz

Dem FC Bayern wird immer wieder großes Interesse an Wirtz nachgesagt. Laut "Sky" ist der 21-Jährige an der Säbener Straße neben Xavi Simons (von Paris Saint-Germain an RB Leipzig verliehen) ein Top-Kandidat für den kommenden Transfer-Sommer. Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß betonte zuletzt, großer Fan von Wirtz zu sein.

Der offensive Mittelfeldspieler habe aktuell aber "keinen Fahrplan" bezüglich seiner Zukunftsplanung, wie Wirtz kürzlich vom "kicker" zitiert wurde. "Ich bin jetzt gerade wirklich froh, wieder Fußball spielen zu dürfen nach der Sommerpause. Ich versuche jetzt erst mal, wieder mit der Mannschaft meine Ziele zu erreichen", so der deutsche EM-Fahrer weiter.

Wirtz führt Bayer Leverkusen zur Meisterschaft

Wirtz war im Winter 2020 vom 1. FC Köln zu Bayer Leverkusen gewechselt. Der Youngster hatte in der vergangenen Bundesliga-Saison mit elf Toren und zwölf Vorlagen in 32 Einsätzen maßgeblichen Anteil an der ersten Meisterschaft der Werkself.

Ob der FC Bayern eine Chance hat, Wirtz im kommenden Sommer aus Leverkusen loszueisen, bleibt vorerst abzuwarten.