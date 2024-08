FC Bayern macht überraschende Ankündigung

IMAGO/Mladen Lackovic

Weiteres Testspiel für den FC Bayern

Etwas überraschend wird der FC Bayern vor dem Bundesligaauftakt gegen den VfL Wolfsburg am 25. August (15:30 Uhr) ein weiteres Testspiel absolvieren.

Am kommenden Dienstag (11:30 Uhr) gastiert der Grasshopper Club Zürich am FC Bayern Campus, wie der deutsche Rekordmeister am Donnerstag verkündete.

"Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass Grasshopper Club Zürich so kurzfristig zugesagt hat, weil sie sich bereits im Ligabetrieb befinden. Wir freuen uns sehr, dass wir dieses Testspiel umsetzen können und haben uns in diesem Zusammenhang auch über ein mögliches Rückspiel in Zürich ausgetauscht", sagte Sportdirektor Christoph Freund.

"Wir freuen uns, gegen den FC Bayern München zu testen. Es ist eine fantastische Möglichkeit, gegen eine der besten Mannschaften der Welt anzutreten und unseren Spielern die Chance zu geben, sich individuell zu messen", sagte Stephan Schwarz, Sportdirektor des Schweizer Vereins.

Im Online-Shop der Münchner sind ab sofort Tickets für die Partie im freien Verkauf verfügbar. Zudem wird das Testduell beim vereinseigenen TV-Sender im Stream zu sehen sein.

Vier Siege in fünf Testspielen für den FC Bayern

Der FC Bayern feierte in den bislang fünf Testspielen der Sommervorbereitung vier Siege, unter anderem zwei gegen den englischen Top-Klub Tottenham Hotspur. Nur gegen den 1. FC Düren gab es ein 1:1.

Die Generalprobe für den Pflichtspiel-Auftakt im DFB-Pokal beim SSV Ulm am Freitag verlief erfolgreich. Gegen den österreichischen Erstligisten WSG Tirol gelang am Dienstag in Unterhaching ein 3:0 (1:0).

Dabei überzeugten mehrere Neuzugänge des FC Bayern. Den zweiten Treffer erzielte Joao Palhinha (48.) mit einem sehenswerten Volleyschuss von der Strafraumkante. "Ich freue mich, dass ich mein erstes Tor für den neuen Klub erzielt habe. Das ist immer ein besonderer Moment", sagte der Portugiese.

Das 3:0 durch Nachwuchstalent Gabriel Vidovic (81.) legte der eingewechselte Nestory Irankunda stark auf. Torjäger Harry Kane hatten den Torreigen bereits in der vierten Spielminute eröffnet.