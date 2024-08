Medien: Barca-Boss träumt vom großen Bayern-Coup

IMAGO/Xavi Urgeles

Barca-Boss Joan Laporta hat immer große Ziele

Großer Klub, große Ziele: Barca-Präsident Joan Laporta hat die Zukunft der Blaugrana bereits fest im Blick und einen konkreten Plan, wie der Kader künftig aussehen soll. Nach wie vor im Mittelpunkt steht dabei ein Profi des FC Bayern.

Mit Lamine Yamal hat der FC Barcelona bereits eins der größten Talente des Weltfußballs in seinen Reihen. Geht es nach den Verantwortlichen, kommt noch in diesem Sommer auch Nico Williams hinzu. Am Transfer des zweiten spanischen EM-Heldens wird derzeit noch gebastelt. Gut sieht es nicht aus, aufgegeben haben die Katalanen aber noch nicht.

2025 soll dann der nächste Großangriff auf dem Transfermarkt folgen. "Schlüsselfigur" soll dabei Jamal Musiala vom FC Bayern werden. Diesen Plan verfolgt Laporta nach Angaben des Portals "fichajes.net" angeblich mit Hochdruck.

Barca-Boss setzt auf den Trumpf Flick

Dem Bericht zufolge ist Laporta fest davon überzeugt, dass Musiala spätestens ab dem kommenden Sommer offen für eine neue Herausforderung ist. Plan sei es nun, noch etwas abzuwarten und dann, wenn sich Musialas Vertrag beim FC Bayern (aktuelle Laufzeit bis Sommer 2026) dem Ende nähert, den direkten Kontakt zum deutschen Nationalspieler zu suchen.

Große Hoffnungen setzt der Barca-Boss in seinen Bemühungen um Musiala angeblich in Hansi Flick. Auch er wünsche sich den Hochbegabten in seinem Team, schreibt "fichajes.net". Dass Musiala schon beim FC Bayern und der deutschen Nationalmannschaft mit dem Trainer zusammenarbeitete, könne "entscheidend" mit Blick auf einen Transfer zum FC Barcelona sein, heißt es.

Noch sind die Gedanken an einen Musiala-Wechsel zu Barca allerdings nicht mehr als graue Theorie. Der FC Bayern wird alles daran setzen, den Superstar frühzeitig zu einer Vertragsverlängerung zu bewegen und ihn langfristig zu binden. Sollte das nicht gelingen, wird der FC Barcelona zudem nicht der einzige Klub sein, der sich intensiv um ihn bemüht.