Liverpool-Star ein Kandidat für den FC Bayern?

IMAGO/Xinhua

Ist Joe Gomez (l.) ein Mann für den FC Bayern?

Hinter der Zukunft von Joe Gomez beim FC Liverpool steht aktuell ein dickes Fragezeichen. Könnte es den flexibel einsetzbaren Verteidiger in diesem Sommer sogar zum FC Bayern ziehen?

Joe Gomez stand beim FC Liverpool am Samstag nicht im Kader für das Premier-League-Spiel bei Ipswich Town. Laut "The Times" lotet der 27-Jährige stattdessen momentan seine Zukunftsoptionen aus.

Newcastle United, Aston Villa, Fulham, Chelsea sowie namentlich nicht genannte Vereine aus dem Ausland sollen zuletzt Interesse an dem Innenverteidiger gezeigt haben. Doch auch ein Verbleib beim FC Liverpool ist wohl nicht ausgeschlossen, wie die britische Zeitung weiter berichtet.

Gomez läuft bereits seit 2015 für die Reds auf. Der 15-fache Nationalspieler Englands ist flexibel einsetzbar, kann alle Positionen in der Viererkette bekleiden.

Joe Gomez beim FC Bayern ins Spiel gebracht

"The Times" bringt zudem den FC Bayern lose mit Gomez in Verbindung. Das Blatt erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass der Bundesligist kürzlich in Person von Matthijs de Ligt sowie Noussair Mazraoui zwei Abwehrspieler an Manchester United verkauft hat.

Ob der FC Bayern aber tatsächlich an Gomez interessiert ist, geht aus dem entsprechenden Medienbericht nicht hervor.

Die Münchner haben in diesem Sommer ihrerseits Hiroki Ito (zuvor beim VfB Stuttgart) für die Innenverteidigung verpflichtet. Zudem ist Josip Stanisic nach seiner Leihe zu Bayer Leverkusen an die Säbener Straße zurückgekehrt.

Jonathan Tah gilt seit vielen Wochen als heißer Transfer-Kandidat. Der deutsche Nationalspieler soll dem Vernehmen nach mit einem Wechsel zum Rivalen flirten. "Er ist in meinem Plan. Jonathan ist sehr wichtig für uns", äußerte sich Leverkusens Cheftrainer Xabi Alonso kürzlich zu Tah.

Der 28 Jahre alte Defensivspezialist ist nur noch bis 2025 an die Werkself gebunden.