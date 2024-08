Ex-Bayer-Star spricht schon von nächster Meisterschaft

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Xabi Alonso gewann mit Bayer Leverkusen den Supercup

Am kommenden Freitagabend (ab 20:30 Uhr) startet Bayer Leverkusen mit dem Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach in die neue Bundesliga-Saison. Der amtierende deutsche Meister wird auch in 2024/2025 wieder ein gehöriges Wörtchen bei der Titelvergabe mitreden, ist sich Ex-Stürmer Sergej Barbarez sicher.

"Der Hunger und die Gier, mit der Bayer 04 gegen einen ebenfalls starken VfB Stuttgart nach dem nächsten Titel gegriffen hat, hat eine große Aussagekraft für die neue Saison", zeigte sich der 52-Jährige in einem Kolumnen-Beitrag im "kicker" nach dem Supercup-Sieg der Werkself vom Wochenende sehr angetan.

"Leverkusens Spieler haben beim ersten zu vergebenden Titel in der neuen Spielzeit direkt wieder alles das abgerufen, was im letzten Jahr ausschlaggebend für das Double war", so der einstige Leverkusener, der selbst in 61 Bundesliga-Partien für die Rheinländer elf Tore erzielt hatte.

Die Zielstrebigkeit und das Selbstvertrauen, mit denen Leverkusen trotz der langen Unterzahl-Phase am Samstag gegen den VfB Stuttgart aufgetreten war, imponierte dem ehemaligen bosnischen Nationalspieler besonders: "Das ist, auch wenn es 'nur' der Supercup war, direkt ein ganz klares Zeichen an die Konkurrenz: Leverkusens Meistertitel muss keine Ausnahme bleiben, der Verein und das Team haben inzwischen alles, um dem FC Bayern auch auf Sicht das Leben nicht nur schwer, sondern ihm auch wieder die Schale streitig zu machen."

Barbarez sieht in Bayer Leverkusen "absoluten Meisterschaftsanwärter"

Barbarez zeigte vor von der Mentalität der Spieler von Cheftrainer Xabi Alonso einmal mehr beeindruckt und traut den Rheinländern zu, den großen Konkurrenten FC Bayern in der neuen Bundesliga-Saison erneut zu bezwingen.

"Für mich sind sie ohne Wenn und Aber wieder ein absoluter Meisterschaftsanwärter", so der einstige Offensivspieler, der in den 1990er- und 2000er-Jahren insgesamt 330 Bundesliga-Partien für Hansa Rostock, den BVB, den HSV und Bayer Leverkusen bestritten hatte.