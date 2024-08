VfB-Star wütet nach Auswechslung im Supercup

IMAGO/Ralf Treese/DeFodi Images

Angelo Stiller war mit seiner Auswechslung offenbar nicht zufrieden

Im Supercup hatte sich der VfB Stuttgart dem deutschen Meister Bayer Leverkusen im Elfmeterschießen geschlagen geben müssen. Für Wirbel während der Partie sorgte Angelo Stiller.

Der Mittelfeldspieler war am Samstagabend nach rund einer Stunde ausgewechselt worden. Stiller musste Platz für den späteren Torschützen Deniz Undav machen.

Eine Entscheidung, die dem 23-Jährigen gar nicht gefallen hat. Wie es in einem "Bild"-Bericht heißt, war der Frust bei Stiller nach der Auswechslung groß.

Der gebürtige Münchner habe wütend mit den Händen auf die Bank gehauen. Nach dem Abpfiff sei er kaum zu halten gewesen und musste von Mitspielern beruhigt werden, heißt es weiter.

Trainer Sebastian Hoeneß wollte den Wutausbruch aber nicht überbewerten. "Das zeigt, wie ehrgeizig er ist. Er will immer spielen", kommentierte er gegenüber dem Boulevardblatt.

Dass der VfB, der das Spiel in der Schlussphase trotz Überzahl herschenkte, die Kontrolle durch die Auswechslung von Stiller verloren hat, glaubt Hoeneß nicht. "Ich hatte nicht das Gefühl, dass wir in dem Moment die Kontrolle verlieren. Auch, weil wir direkt nach dem Wechsel das 2:1 erzielt haben", merkte der Coach an.

Supercup wird im Elfmeterschießen entschieden

Im Supercup hatte sich Bayer Leverkusen trotz langer Unterzahl mit dem 4:3 (2:2, 1:1) im Elfmeterschießen gegen den VfB Stuttgart durchgesetzt.

In der ausverkauften BayArena hatte Victor Boniface (11.) die Gastgeber in Führung gebracht. Der VfB drehte die Partie zunächst durch die Tore von Enzo Millot (15.) und Deniz Undav (63.), ehe Patrik Schick (88.) die Entscheidung vom Punkt erzwang.

Im Elfmeterschießen hielt Bayer-Torwart Lukas Hradecky gegen Frans Krätzig, Silas Katompa Mvumpa schoss über das Tor.

Die starken Schwaben verpassten den zweiten Erfolg in diesem Wettbewerb seit 1992 und den ersten Titel seit der Meisterschaft vor 17 Jahren. Trotz der besseren Chancen blieb ihnen ein möglicher Coup in Leverkusen verwehrt.