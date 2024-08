Neue Wechsel-Spekulationen um Goretzka

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Leon Goretzka im Training des FC Bayern

Leon Goretzka ist im Star-Ensemble des FC Bayern aktuell nur noch Nebendarsteller. Die Münchner suchen einen Abnehmer für den Mittelfeldmann. Könnte es erneut zu einem Transfer mit Manchester United kommen?

Der "Daily Express" spekuliert, dass der englische Rekordmeister bis zum Deadline Day am 30. August noch seinen Hut in den Ring werfen könnte. Manchester United soll im vergangenen Sommer Interesse an Goretzka gezeigt haben. Zu einem Transfer kam es bekanntermaßen nicht.

Ob der amtierende FA-Cup-Sieger den 29-Jährigen aber immer noch auf dem Radar hat, geht aus dem entsprechenden Medienbericht nicht hervor. Gespräche zwischen den Klubs soll es derzeit nicht geben. Goretzka wird lediglich als Alternative zu Manuel Ugarte ins Spiel gebracht. Der Mittelfeldspieler von Paris Saint-Germain wird schon seit Wochen beim Premier-League-Klub gehandelt. Eine Einigung ist bislang ausgeblieben.

FC Bayern plant ohne Leon Goretzka

Der FC Bayern hat in der laufenden Transferphase bereits Matthijs de Ligt sowie Noussair Mazraoui für die kolportierte Summe von insgesamt rund 60 Millionen Euro an Manchester United verkauft. Die Münchner planen übereinstimmenden Medienberichten zufolge ebenfalls nicht mehr mit Goretzka.

Der gebürtige Bochumer stand beim Pflichtspielauftakt im DFB-Pokal gegen den SSV Ulm (4:0) am vergangenen Freitag nicht im Kader. "Sky" und "Abendzeitung" berichteten zuletzt, dass Goretzka trotzdem beim FC Bayern bleiben will.

DFB-Sportdirektor Rudi Völler legte dem 57-fachen Nationalspieler dagegen einen Abschied aus München nahe. "Es macht Sinn für ihn, zu wechseln – wenn er die Ansprüche hat, nochmal auf den WM-Zug aufzuspringen", sagte der Funktionär im "Sport1-Doppelpass". Goretzka hatte die Heim-EM in diesem Sommer verpasst.

Der Mittelfeld-Routinier war 2018 ablösefrei vom FC Schalke 04 zum FC Bayern gewechselt. Sein Vertrag an der Säbener Straße läuft bis 2026.