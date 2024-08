Bayern-Boss begrüßt Neuer-Rücktritt

IMAGO/RHR-FOTO

Jan-Christian Dreesen ließ die Zukunft von Manuel Neuer beim FC Bayern offen

Der Vertrag von Manuel Neuer beim FC Bayern ist nur noch bis 2025 datiert. Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen ließ die Zukunft des Torwarts bei den Münchnern nun offen.

"Wir sind froh, dass Manuel beim FC Bayern auch kommende Saison im Tor stehen wird, und ich bin mir sicher, dass wir mit ihm gemeinsam erfolgreich sein werden", sagte Dreesen zur "Bild"-Zeitung.

Der 56-Jährige ergänzte: "Über seine weitere Zukunft haben wir intern noch nicht gesprochen. Wie es da weitergeht, werden die nächsten Wochen und Monate zeigen."

Neuer selbst hatte zuletzt angedeutet, dass er gerne noch beim FC Bayern weitermachen würde.

"Wenn wir die Saison mit dem neuen Trainerteam und mit neuem Schwung erfolgreich bestreiten, bedeutet das ja auch für mich, dass es Spaß macht. Und wenn der Spaß da ist, dann geht’s für mich auf jeden Fall weiter", hatte der 38-Jährige im "kicker" gesagt.

Gefragt, ob ein Karriereende im kommenden Jahr derzeit also kein Thema sei, sagte er: "Man weiß bekanntlich im Fußball nie, was passiert. Aber ich gehe jetzt nicht mit dem Gedanken in die Saison, danach Tschüss zu sagen."

Einen Zeitpunkt für Gespräche über eine Verlängerung gebe es nicht. "Ich bin täglich im Austausch mit dem Trainer, mit Christoph Freund und Max Eberl. Ich habe momentan ein gutes Gefühl und denke, dass alle sehr zufrieden mit mir sind", erklärte der Routinier.

Die Frage, wann man sich mit Zukunfts-Thematiken beschäftigt, sei noch weit weg. Der Zeitpunkt werde aber irgendwann kommen.

Dreesen begrüßt Neuer-Rücktritt

Neuer hatte sein Aus bei der Fußball-Nationalmannschaft in der vergangenen Woche verkündet.

Für Dreesen war es der richtige Zeitpunkt für den Rücktritt. "Manuel hat eine unfassbare Karriere hingelegt. Viele Titel wären ohne ihn nicht denkbar gewesen – weder in der Nationalmannschaft noch beim FC Bayern", schwärmte der Bayern-CEO.

Der "selbstbestimmte Rückzug" nach der Heim-EM sei "gutes Timing" gewesen, so Dreesen.