DFB-Nominierung? VfB-Star weicht aus

Wird Angelo Stiller (l.) vom VfB Stuttgart für die Länderspiele in der Nations League nominiert?

Angelo Stiller könnte der nächste Spieler des VfB Stuttgart sein, der sein Debüt unter Bundestrainer Julian Nagelsmann in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft feiert. Als der Mittelfeldspieler nach dem souveränen Pokalsieg gegen Preußen Münster (5:0) auf eine mögliche DFB-Nominierung angesprochen wurde, wich er allerdings aus.

Angelo Stiller wollte nach dem überzeugenden Auftritt im DFB-Pokal nicht so recht verraten, ob er womöglich schon Kontakt zu Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte, der am Donnerstagvormittag (10 Uhr) seinen Kader für die beiden Nations-League-Partien gegen Ungarn und die Niederlande bekannt geben wird.

"Joar, lassen wir uns überraschen", sagte der Mittelfeldspieler des VfB Stuttgart mit einem breiten Grinsen.

Alles spricht dafür, dass der 23-Jährige erstmals in den A-Kader berufen wird. Schon vor der Heim-Europameisterschaft hatte Nagelsmann verraten, dass er Stiller auf dem Zettel hat - die Plätze im zentralen Mittelfeld aber besetzt seien. Durch die Abschiede von Toni Kroos und Ilkay Gündogan werden zwei nun frei.

VfB Stuttgart stellt womöglich nächsten Nationalspieler

Auch Stillers Trainer Sebastian Hoeneß wurde in Münster zu einer Nominierung seines Schützlings gefragt. Der 42-Jährige wisse allerdings nichts von einer Berufung. "Und wenn ich es wüsste, würde ich vielleicht auch nichts sagen".

"Sport Bild" berichtet unterdessen, dass der Mittelfeldlenker des VfB Stuttgart mit an Bord sein wird. Nach Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt, Außenstürmer Chris Führich und Angreifer Deniz Undav wäre er der nächste Stuttgarter, den den Sprung schafft. Möglich auch, dass Torwart Alexander Nübel nominiert wird.

In Münster durfte Angelo Stiller derweil nach einem Ausflug in die Innenverteidigung zum Bundesligastart beim SC Freiburg (1:3) wieder auf seiner Lieblingsposition spielen. "Es macht einfach Spaß, weil es meine Position ist", sagte Stiller, der mit seinem Führungstreffer (7.) in Münster die Tür zum Weiterkommen früh aufgestoßen hatte und als "Man of the Match" ausgezeichnet worden war. Auf "seiner" Position ist er offenbar auch im DFB-Team eine Option.