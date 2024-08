Hertha BSC feiert emotionales Reese-Bekenntnis

IMAGO/nordphoto GmbH / Engler

Fabian Reese bleibt Hertha BSC treu

Er hat in der laufenden Saison noch keine einzige Pflichtspiel-Minute bestritten, trotzdem hält der Hype um Fabian Reese bei Hertha BSC weiter an. Nach heftigen Spekulationen über einen möglichen Sommer-Abschied aus Berlin steht seit Mittwoch fest, dass der Flügelspieler mindestens eine weitere Saison in der Hauptstadt bleiben wird. Die Erleichterung darüber war bei allen Beteiligten groß.

Die Gerüchte um den zweitbesten Hertha-Scorer der letzten Spielzeit in der 2. Bundesliga brodelten zuletzt so heftig, dass die Vereinsführung am Mittwoch einen eher ungewöhnlichen Schritt ging und öffentlich bestätigte, dass nun die Entscheidung für die weitere Zusammenarbeit gefallen sei.

"Fabian Reese ist ein wichtiger Teil unseres Berliner Wegs. Er identifiziert sich zu 100 Prozent mit dem Klub und der Stadt und er hat uns klar signalisiert, dass er bleiben will. Aus diesem Grund wollen wir die aktuellen Gerüchte aus der Welt schaffen. Für uns ist er in diesem Transferfenster unverkäuflich", wurde Herthas Geschäftsführer Thomas Herrich in einer Vereinsmitteilung zitiert, die die Alte Dame am Mittwochabend verbreitete.

Zuletzt sollen gleich mehrere Bundesliga-Klubs an dem 26-Jährigen dran gewesen sein, unter anderem wurde vom Interesse vom SC Freiburg und vom 1. FSV Mainz 05 berichtet.

Reese fehlt Hertha BSC seit Mitte Juli

Reese selbst war es, der den anhaltenden Spekulationen über seine sportliche Zukunft eine Absage erteilt hatte. Via Instagram veröffentlichte er einen als Tagebuch-Eintrag deklarierten Wortbeitrag, in dem der Offensivmann schrieb: "Liebes Tagebuch, heute ist der 28. August 2024 und ich höre heute mehr denn je auf mein Herz... Den Zuspruch, die Liebe und die Emotionen, die ich das letzte Jahr durch Berlin und die Hertha-Familie erfahren durfte, übersteigt alles, was ich mir je hätte erträumen können. Ich kann hier nicht weg. Streich das. Ich will hier nicht weg, denn wir sind hier doch noch nicht fertig."

Ein eindeutiges Bekenntnis des Berliner Fan-Lieblings, der bei Hertha BSC ohnehin einen langfristigen Vertrag bis 2028 besitzt.

Der gebürtige Kieler hat in 2024/2025 noch keine Partie absolviert, nachdem er in einem Testspiel bei Energie Cottbus rüde gefoult wurde und seither mit einer Syndesmoseband-Verletzung im rechten Sprunggelenk ausfällt.