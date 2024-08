Hummels-Entscheidung steht bevor

IMAGO/Domenic Aquilina

Wechselt BVB-Legende Mats Hummels nach Spanien?

Mats Hummels steht nach seinem emotionalen BVB-Abschied offenbar kurz vor einer neuen Herausforderung.

Wie "Sport1" berichtet, ist Hummels für einen Medizincheck nach Mallorca gereist. Die obligatorische Untersuchung soll am Freitag über die Bühne gehen, der ursprüngliche Termin am Donnerstag wurde angeblich abgesagt.

Laut dem TV-Sender wird sich der Innenverteidiger somit voraussichtlich dem Inselklub RCD Mallorca anschließen. Ein Wechsel zu einem anderen spanischen Verein sei "ebenfalls denkbar, aber unwahrscheinlich", heißt es weiter.

Kein neuer BVB-Vertrag

Hummels wurde zuletzt ebenfalls mit Real Sociedad in Verbindung gebracht. Zu einem Wechsel des 35-Jährigen nach San Sebastián kommt es allerdings nicht. Auch über ein Karriereende des Abwehrspielers wurde spekuliert.

Hummels hatte Borussia Dortmund im Juni nach insgesamt 508 Pflichtspielen im BVB-Dress endgültig verlassen, nachdem sein Vertrag ausgelaufen und nicht verlängert worden war.

"Nun gehen unsere Wege auseinander, und es ist ohne Zweifel nie leicht für alle Beteiligten, solche Entscheidungen zu treffen. Mats wird auf ewig Teil der BVB-Geschichtsbücher sein. Wir verdanken diesem Spieler viel, und Mats verdankt auch diesem außergewöhnlichen Klub eine Menge", hatte Dortmunds Geschäftsführer Lars Ricken damals in einem Vereinsstatement erklärt.

Hummels-Entscheidung am Freitag?

"In Mats Hummels verlieren wir ohne Zweifel eine herausragende Persönlichkeit, vielleicht eine der letzten ihrer Art im Fußball. Mats hat während seiner Karriere nicht nur den BVB geprägt, sondern auch das Innenverteidiger-Spiel weltweit auf ein neues Niveau gehoben", erklärte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl.

Seitdem wird darüber spekuliert, wo beziehungsweise ob Hummels seine Karriere fortsetzt. Nun deutet sich ein Engagement in der Primera División an. Die endgültige Entscheidung fällt wohl erst am Deadline Day am Freitag. Als vertragsloser Spieler unterliegt er allerdings nicht der Transferfrist.