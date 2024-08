Bericht: Neues Hammer-Angebot für Marmoush

IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Omar Marmoush könnte Eintracht Frankfurt noch verlassen

Bislang hat es Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt geschafft, allen Avancen für Stürmerstar Omar Marmoush zu widerstehen und den besten SGE-Scorer der letzten Saison im Kader zu behalten. Am letzten Tag des Transferfensters könnte sich das aber noch ändern.

Grund dafür ist ein neues Hammer-Angebot, welches vom englischen Erstligisten Nottingham Forest für den Ägypter eingetroffen sein soll. Nach Informationen der "Bild" soll derzeit konkret verhandelt werden zwischen der Eintracht und dem Klub aus der Premier League.

Zuvor hatte "Sky UK" vermeldet, dass Nottingham Forest ein Angebot von rund 30 Millionen Euro getätigt hatte.

Zuletzt wurde vermehrt darüber berichtet, dass Marmoush nur allzu gerne den nächsten Schritt auf seiner Karriereleiter wagen und sich in Richtung England verändern möchte. Konkrete Offerten hatte es bis zuletzt aber noch nicht gegeben, erst in der laufenden Woche wurde der Kontakt nach Nottingham so richtig heiß.

Derzeit soll SGE-Sportvorstand Markus Krösche intensiv daran arbeiten, die Ablöse für den 25-Jährigen noch weiter in die Höhe zu treiben. Wenige Stunden verblieben noch.

Eintracht hat Marmoush-Nachfolger an der Angel

Denn obwohl in England das Transferfenster am Freitag noch bis 24 Uhr geöffnet ist, will der Eintracht-Boss die Personalie möglichst schnell geklärt wissen, um gegebenenfalls noch auf dem Spielermarkt reagieren zu können.

Als Ersatz für Omar Marmoush, der erst im letzten Jahr zu den Adlerträgern gewechselt war und seit dem 43 Pflichtspiele für Frankfurt bestritten hat (17 Tore), wurde zuletzt vor allem Arnaud Kalimuendo von Stade Rennes aus der französischen Ligue 1 gehandelt.

Der 22-Jährige tauchte schon vor Wochen in den Bundesliga-Transfergerüchten auf, damals allerdings noch in Bezug auf den VfB Stuttgart. Jetzt könnte es Kalimuendo zu den Hessen nach Frankfurt statt ins Ländle ziehen.