FC Ingolstadt verpflichtet Besuschkow

Nach Ingolstadt: Max Besuschkow

Drittligist FC Ingolstadt 04 hat am letzten Tag der Transferperiode Mittelfeldspieler Max Besuschkow verpflichtet.

Der 27-Jährige kommt vom Zweitligisten Hannover 96 zum FCI. Zuletzt war Besuschkow an Austria Klagenfurt ausgeliehen, danach bestritt er in der laufenden Saison zwei Drittliga-Spiele für Hannovers Reserve.

Anders als in der Bundesliga und der 2. Bundesliga endete die Transferphase in Liga drei erst am Montag.