Erste Schalke-Krise? Neururer wird schon "unruhig"

IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Der 1. FC Köln setzte sich gegen den FC Schalke 04 durch

Der 1. FC Köln orientiert sich in der 2. Bundesliga nach dem Auswärtssieg beim FC Schalke 04 in der Tabelle nach oben. Die Königsblauen bleiben nach vier Spieltagen bei vier Punkten stehen. Peter Neururer verfolgt die Entwicklungen bei seinen Ex-Klubs mit großem Interesse.

Der 1. FC Köln setzte durch seinen 3:1-Erfolg beim FC Schalke 04 am Sonntag ein Ausrufezeichen in der 2. Bundesliga.

Die Rheinländer hätten ihren positiven Trend nach dem "grandiosen" 5:0 gegen Eintracht Braunschweig durch den Auswärtssieg in Gelsenkirchen bestätigt, analysierte Neururer den Klassiker in seiner Kolumne für "wettfreunde.net". "Das sagte eine Menge aus, diese junge Truppe ist vielleicht auf dem Weg nach vorne", so der TV-Experte.

Der 1. FC Köln steht in der 2. Bundesliga nach dem zweiten Sieg in Serie bei sieben Punkten aus vier Spielen, was den sechsten Tabellenplatz bedeutet.

Neururer über FC Schalke 04: "Alles relativiert sich im Leben"

Die Schalker bleiben dagegen bei vier Zählern stehen (Platz zwölf). Aus den vergangenen drei Ligapartien holten die Knappen lediglich einen Punkt.

"Alles relativiert sich im Leben. Auch ein 5:1-Sieg von Schalke am 1. Spieltag gegen Eintracht Braunschweig. Aber das war's dann auch. Jetzt mit vier Punkten in der Tabelle, naja, sagen wir, ein klein wenig unruhig wird man da schon", kommentierte Neururer den königsblauen Saisonstart: "Mal schauen, wie die nächsten Spiele sich entwickeln."

Der FC Schalke 04 trifft nach der Länderspielpause auswärts auf den Karlsruher SC (13. September). Für den 1. FC Köln geht es vor den eigenen Fans gegen den 1. FC Magdeburg (14. September) weiter.

Aktuell lüge die Tabelle noch, "aber Tendenzen sieht man", drückte es Neururer aus. Der langjährige Bundesliga-Trainer wird auch am 5. Zweitliga-Spieltag wieder ganz genau bei seinen Ex-Vereinen hinschauen.