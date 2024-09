Younes will es sich "noch mal beweisen"

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Amin Younes will sich beim FC Schalke 04 durchsetzen

Im Sommer hatte der FC Schalke 04 den bis dato vereinslosen Amin Younes unter Vertrag genommen. Bei den Königsblauen will der Routinier seine Spuren hinterlassen.

"Wenn ich die Chance bekomme, will ich versuchen, den Unterschied machen. Ich will zeigen, dass ich es drauf habe", kündigte Younes im Gespräch mit der "WAZ" an.

Der 31-Jährige ergänzte: "Ich will es mir auch selbst noch mal beweisen."

Sein Antrieb ist die Leidenschaft zum Fußball. "Ich lebe Fußball und will den Leuten eine Freude machen. Ich will einen Beitrag leisten, dass Schalke 04 wieder erfolgreich wird - das treibt mich an", betonte der Offensivspieler.

Auch die Fans des FC Schalke 04 sind Motivation für Younes. "Wer hier ins Stadion kommt und kein Bock hat - dem kann man auch nicht mehr helfen", sagte er.

Fußball mache ihm "unheimlich viel Spaß, egal, ob ich in der U23, bei den Profis oder in einer U17 trainiere". Man könne Younes auch nachts um 3 Uhr wecken "und ich hätte Bock zu kicken", stellte der ehemalige Nationalspieler klar.

Younes schloss sich dem FC Schalke 04 im Mai an, kam zu diesem Zeitpunkt als vertragsloser Spieler nach Gelsenkirchen. Nachdem er sich mit guten Trainingsleistungen in bei der Profi-Mannschaft sowie dem U23-Team angeboten hatte, verpflichtete S04 den 31-Jährigen bis 2026.

Younes als "Traum-Einwechselspieler" des FC Schalke 04

Nachdem Younes zu Saisonbeginn mit Kniebeschwerden zu kämpfen hatte, gab er beim 2:2 gegen den 1.FC Magdeburg sein S04-Debüt. Auch gegen den 1. FC Köln (1:3) stand der Neuzugang für rund eine halbe Stunde auf dem Platz und holte dabei den Elfmeter raus.

"Aktuell ist er ein Traum-Einwechselspieler. Mit seinen kleinen, wendigen, ekligen Bewegungen ist er perfekt", lobte Teamkollege Ron Schallenberg nach der Pleite gegen Köln.

Seine beste Zeit hatte Younes bis dato bei Eintracht Frankfurt, wo er in der Saison 2020/2021 immerhin 26 Bundesliga-Spiele bestritt.