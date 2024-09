Nach S04-Aus: Baumgartl trainiert beim VfB Stuttgart mit

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Timo Baumgartl hat seinen Vertrag beim FC Schalke 04 aufgelöst, einen neuen Klub hat er noch nicht gefunden

Nach seinem Aus beim FC Schalke 04 geht es für Timo Baumgartl zunächst bei seinem Heimatklub VfB Stuttgart weiter. Für die Profis ist er dort aber nicht eingeplant, vielmehr bleibt seine Zukunft offen.

Timo Baumgartl hält sich beim VfB Stuttgart fit, das teilten die Schwaben am Dienstag mit. Der Innenverteidiger darf bei der zweiten Mannschaft seines einstigen Arbeitgebers mittrainieren. Das Team von Trainer Markus Fiedler spielt in der 3. Liga, mit fünf Zählern aus vier Partien startete der VfB-Unterbau solide in die neue Saison.

Ob der 29-Jährige bald schon einen Vertrag beim VfB Stuttgart unterschreibt, bleibt jedoch völlig offen. Ebenfalls unklar ist, wie lange Baumgartl auf dem Trainingsgeländer an der Mercedesstraße trainieren darf.

Der Abwehrspieler hat eine besondere Verbindung zum Klub: Der einstige U21-Nationalspieler hatte es beim VfB Stuttgart in der Saison 2014/15 zum Bundesliga-Debüt geschafft. Insgesamt absolvierte er bis zu seinem Wechsel zur PSV Eindhoven im Sommer 2019 121 Pflichtspiele für die Süddeutschen.

FC Schalke 04 löst Vertrag mit Timo Baumgartl auf

Nach zwei Spielzeiten in den Niederlanden kehrte er 2021 in die Bundesliga zurück, wo er zunächst zwei Jahre für den 1. FC Union Berlin spielte und dann im vergangenen Sommer zum FC Schalke 04 wechselte. Das einjährige Intermezzo erwies sich für alle Beteiligten allerdings als komplette Fehlentscheidung, in der Vorwoche war Baumgartls Vertrag aufgelöst worden.

Eigentlich stand der Abwehrspieler bei den Knappen noch bis 2025 unter Vertrag. Mit Cheftrainer Karel Geraerts war er allerdings im Verlauf der vergangenen Saison aneinandergeraten. In Gelsenkirchen kam Timo Baumgartl gerade einmal auf 13 Pflichtspieleinsätze.

"Ich bin froh, dass wir eine Lösung gefunden haben, und ich wünsche dem Verein für die Zukunft alles Gute", wurde der Verteidiger nach der Vertragsauflösung in einer kurzen Klubmitteilung zitiert.