FC Bayern denkt offenbar über Winter-Transfers nach

Winter-Abgänge beim FC Bayern möglich?

Nach einer geschäftigen Sommer-Transferperiode könnte es beim FC Bayern auch im kommenden Winter wieder Bewegung im Kader geben - angeblich vor allem auf der Abgangsseite. Betroffen sind prominente Namen.

Wie der "kicker" berichtet, sei es "nicht ausgeschlossen", dass der deutsche Rekordmeister im Januar versuchen könnte, den ein oder anderen Spieler zu verkaufen. Namentlich genannt werden Alphonso Davies und Leroy Sané sowie Joshua Kimmich.

Bei allen drei Profis laufen die Verträge im kommenden Sommer aus. Während sich im Falle Kimmich zuletzt andeutete, dass es wohl zu einer Verlängerung kommen wird, sieht die Gemengelage bei Davies und Sané weniger eindeutig aus.

Der kanadische Außenverteidiger wird seit Monaten intensiv bei Real Madrid gehandelt. Die Verhandlungen des FC Bayern mit seinem Management sollen zum wiederholten Male festgefahren sein. Hintergrund: Davies' Gehaltsforderungen liegen dem Vernehmen nach deutlich über dem, was der Klub ihm zahlen will.

In der Causa Sané sind die Gerüchte nicht so konkret. Klar scheint aber: Auch der Nationalspieler müsste im Falle eines Verbleibs in München wohl Abstriche in Sachen Gehalt machen.

Sollte sich bei beiden Spielern keine Einigung andeuten, gäbe es im Januar das letzte Mal die Chance, eine (kleine) Ablösesumme zu kassieren.

FC Bayern: Auch Serge Gnabry und Leon Goretzka auf dem Prüfstand

Auf dem Prüfstand stehen zudem weiterhin auch Serge Gnabry und Leon Goretzka, deren Verträge noch bis 2026 datiert sind.

Gnabry konnte unter Trainer Vincent Kompany zuletzt viel Eigenwerbung betreiben, Goretzkas Ausgangslage ist derzeit schwieriger Beide zeigten allerdings schon im zurückliegenden Wechselfenster keinerlei Ambitionen, den FC Bayern zu verlassen.

Um das in den letzten Jahren teils aus den Fugen geratene Gehaltsgefüge wieder in die Reihe zu bekommen, sollen die Verantwortlichen an der Säbener Straße inzwischen auch dazu bereit sein, Gehaltsdefizite von Abgangskandidaten bei ihren neuen Klubs auszugleichen. Das könnte den Kreis der Interessenten im Winter vergrößern.