Kane: "Ich stehe immer dafür, Tore zu schießen"

IMAGO/Susanne Hübner, Susanne Huebner

Harry Kane trifft beim FC Bayern und den Three Lions

Mit einem Doppelpack beim 2:0 gegen Finnland in der Nations League hat Harry Kane seinem 100. Länderspiel für die Three Lions einen ganz besonderen Anstrich verpasst und ein Traumjubiläum gefeiert. Anschließend wandte sich der Stürmer des FC Bayern direkt an seine Kritiker.

"Immer wenn an dir gezweifelt wird, bist du noch hungriger darauf, den Leuten das Gegenteil zu beweisen", kommentierte Harry Kane seine Gala gegen Finnland nach der Partie beim Fernsehsender "ITV". Eine Spitze in Richtung der Kritiker, die ihn weiterhin nicht in den Reigen der allergrößten englischen Legenden nennen - obwohl Kanes Statistiken eine klare Sprache sprechen.

Kane ist der zehnte englische Nationalspieler, der die Marke von 100 Länderspielen erreicht hat und der alleinige Allzeitrekord dürfte für den Stürmer des FC Bayern alles andere als ein aussichtsloser Traum sein. Läuft alles normal, hat der 31-Jährige sehr gute Chancen, die Bestmarke des ehemaligen Torhüters Peter Shilton von 125 Einsätzen zu knacken.

Für sein Jubiläumsspiel bekam Kane am Dienstag vor dem Anpfiff eine goldene Kappe der Three-Lions-Ikonen Frank Lampard und Ashley Cole überreicht, beide zählen ebenfalls zu Englands Club der Hunderter. Kanes Töchter durften mit auf den Platz, sie trugen England-Shirts mit der Nummer "100" und dem Namen "Daddy".

"Ich stehe immer dafür, Tore zu schießen"

Rekordtorschütze seines Heimatlandes ist Kane schon längst. Mit seinen Treffern 67 und 68 distanzierte der Offensiv-Superstar Wayne Rooney (53), Sir Bobby Charlton (49) und Gary Lineker (48) noch etwas weiter.

"Ich stehe immer dafür, Tore zu schießen und ich freue mich auf die Zukunft", sagte Kane, der in der 57. Minute aus 14 Metern (57.) zum 1:0 traf und rund eine Viertelstunde vor dem Schlusspfiff für den Endstand sorgte, ehe er unter Standing Ovations ausgewechselt wurde.

Außerdem äußerte sich Kane zum englischen Interimscoach Lee Carsley, dem er ein durchweg positives Zeugnis ausstellte. "Er ist mit großer Energie eingestiegen. Er spricht viel über Freiheit, darüber, den Gegner zu attackieren und ihm wehzutun." Zwar gebe es natürlich auch "Raum für Verbesserung, aber es war ein toller Start für ihn", meinte der Torjäger.

Carsley soll die Three Lions zunächst bis Jahresende in den sechs Spielen der Nationenliga betreuen, in denen England auch noch auf Griechenland trifft. Ob er den Job auf dem Weg zur WM 2026 behalten darf, ist offen.