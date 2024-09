Hannover 96 bleibt nach Heimsieg oben dran

IMAGO/osnapix / Titgemeyer

Hannover 96 fährt einen Sieg gegen den 1. FC Kaiserslautern ein

Hannover 96 hat sich in der 2. Fußball-Bundesliga auch dank seiner Heimstärke in die Spitzengruppe geschoben.

Die Niedersachsen von Trainer Stefan Leitl gewannen mit 3:1 (1:0) gegen den 1. FC Kaiserslautern und feierten damit im eigenen Stadion den dritten Saisonsieg im dritten Spiel. Dazu eroberten die 96er mit nun zehn Punkten zumindest vorübergehend Relegationsplatz drei.

Nach den Heimsiegen gegen Jahn Regensburg (2:0) und den Hamburger SV (1:0) setzten sich die Hannoveraner dank der Treffer von Hyun-Ju Lee (6.), Max Christiansen (73.) und Thaddäus Momuluh (90.+5) gegen die Gäste aus Kaiserslautern durch. Der FCK von Trainer Markus Anfang war durch Ragnar Ache (56.) zwar zum Ausgleich gekommen, kassierte nach der wilden Pleite gegen Hertha BSC (3:4) aber dennoch den nächsten Rückschlag.

Hannover erwischte einen Start nach Maß: Lees Treffer wurde aufgrund einer vermeintlichen Abseitsstellung zunächst aberkannt, nach einer VAR-Prüfung aber doch gegeben. Die Gastgeber blieben spielbestimmend und drängten auf das zweite Tor. Kaiserslautern entwickelte ohne den angeschlagenen Kapitän Marlon Ritter nur wenig Gefahr.

Die Antwort folgte erst nach dem Seitenwechsel, als Ache per Kopf abstaubte. 96-Torhüter Ron-Robert Zieler war machtlos, nachdem er den Ball zunächst an die Latte gelenkt hatte. Nach dem Ausgleich drängten beide Teams auf den nächsten Treffer. Dieser gelang Hannover: Christiansens abgefälschter Kopfball nach einer Ecke flog unhaltbar ins Tor. Momuluh setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt.