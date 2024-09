Gute Musiala-Nachrichten für den FC Bayern?

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Verlängert der FC Bayern mit Jamal Musiala?

Der FC Bayern will unbedingt mit Jamal Musiala verlängern. Die Münchner haben bei diesem Vorhaben offenbar gute Karten.

Laut Transfer-Reporter Ekrem Konur priorisiert Musiala eine Vertragsverlängerung beim FC Bayern. Der deutsche Rekordmeister soll seinerseits anstreben, den 21-Jährigen bis zur Saison 2029/30 an den Verein zu binden.

Musiala war im Sommer 2019 aus der Nachwuchsabteilung des FC Chelsea an die Säbener Straße gewechselt, schaffte in München anschließend den großen Durchbruch.

Der deutsche Nationalspieler soll bei zahlreichen Topklubs Interesse geweckt haben, Konur nennt beim Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) Manchester United, Manchester City sowie den FC Liverpool und Musialas Ex-Arbeitgeber FC Chelsea namentlich.

FC Bayern will mit Jamal Musiala verlängern

Der FC Bayern macht derweil keinen Hehl daraus, das momentan bis 2026 datierte Arbeitspapier seines Ausnahmespielers langfristig verlängern zu wollen.

"Dass Jamal für uns ein Gesicht werden soll, dass Jamal mit uns Außergewöhnliches schaffen soll, ist klar. Wir wollen die Meisterschaft und die Champions League gewinnen und dann wird er auch seine persönlichen Auszeichnungen bekommen", sagte Sportvorstand Max Eberl zuletzt am Rande des Bundesliga-Spiels zwischen dem FC Bayern und Holstein Kiel (6:1) bei "Sky".

FC Bayern und Jamal Musiala im Austausch

Die Verhandlungen stecken zudem offenbar längst nicht mehr in den Kinderschuhen: "Es ist so, dass wir uns schon über die ganzen Wochen austauschen. Letztlich werden wir uns aber hinsetzen und das in aller Ruhe machen. Wir wissen, was wir an Jamal haben und Jamal weiß aber auch, was er am FC Bayern hat", stellte Eberl hierzu klar.

Musiala ist beim FC Bayern im offensiven Mittelfeld längst gesetzt. Mit einer Vertragsverlängerung würden die Münchner auch ein Signal an die internationale Konkurrenz senden.