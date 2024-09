Chelsea-Star zum FC Bayern? Transfer-Experte wird deutlich

IMAGO/Steven Paston

Mykhaylo Mudryk wurde zuletzt mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht

Mykhaylo Mudryk wartet beim FC Chelsea noch immer auf seinen Durchbruch. Der Flügelspieler wurde zuletzt mit einem Wechsel in Verbindung gebracht, auch der FC Bayern wurde hierbei als möglicher Abnehmer genannt. Doch der ukrainische Nationalspieler hat offenbar andere Pläne.

"An der Geschichte, dass Mykhailo Mudryk den FC Chelsea verlassen will, ist absolut nichts dran", schreibt Transfer-Experte Fabrizio Romano in seinem "Daily Briefing".

Der 23-Jährige habe "noch keine Entscheidung getroffen, den Klub zu verlassen, und es finden auch keine Gespräche mit anderen Vereinen statt", machte der italienische Journalist deutlich.

Mudryks "voller Fokus" gelte weiterhin dem FC Chelsea. Die Blues um Coach Enzo Maresca würden ihrerseits hoffen, dass der Offensivakteur schon bald seine Topform erreicht. "Es ist also wirklich nichts an dieser 'Geschichte' dran - ich weiß nicht einmal, woher das kommt, um ehrlich zu sein", kommentierte Romano jüngste Transfer-Gerüchte rund um Mudryk.

FC Bayern und Olympique Marseille ins Spiel gebracht

Das spanische Portal "fichajes.com" hatte zuletzt über einen möglichen Wechsel des ukrainischen EM-Fahrers spekuliert. Der FC Bayern und der französische Erstligist Olympique Marseille wurden dabei in die Verlosung gebracht.

Die Gerüchte rund um das mutmaßliche Interesse der Münchner erschienen aber eher unwahrscheinlich. Schließlich hat der FC Bayern mit Serge Gnabry, Kingsley Coman, Michael Olise und Leroy Sané zahlreiche prominente Optionen für die offensiven Außenbahnen in den eigenen Reihen. Mathys Tel oder Jamal Musiala könnten hier ebenfalls auflaufen.

Mudryk war im Januar 2023 von Shakhtar Donetsk zum FC Chelsea gewechselt. Die Ablösesumme soll sich damals auf rund 70 Millionen Euro belaufen haben. Mudryk wartet an der Stamford Bridge noch auf den großen Durchbruch, sein Vertrag ist langfristig bis 2031 datiert.