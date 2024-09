Mega-Offerte für Musiala?

IMAGO/Malte Ossowski/SVEN SIMON

Jamal Musiala spricht mit dem FC Bayern über eine mögliche Vertragsverlängerung

Der FC Bayern will unbedingt mit Jamal Musiala verlängern. Die europäische Fußball-Elite beobachtet die Situation mit großem Interesse. Besonders Manchester City und Real Madrid sollen heiß auf die Dienste des deutschen Nationalspielers sein.

Wie das Portal "teamtalk" berichtet, erwägt Real Madrid im kommenden Sommer einen Vorstoß bei Musiala. Cheftrainer Carlo Ancelotti soll ein Bewunderer des 21-Jährigen sein.

Die Königlichen stehen mit ihrem mutmaßlichen Interesse an Musiala aber offenbar nicht allein da. Im entsprechenden Bericht heißt es, dass Manchester City die Situation des EM-Torschützenkönigs genaustens beobachtet.

Der amtierende englische Meister soll sogar "angedeutet" haben, dass ein Transfer-Angebot in Höhe von 100 Millionen Euro für Musiala folgen könnte. "Teamtalk" ordnet ein, dass eine solche Offerte nicht ausreichen könnte, um den FC Bayern ernsthaft ins Grübeln zu bringen, schreibt aber von einer potenziellen Verhandlungsgrundlage.

Manchester United, der FC Liverpool sowie FC Chelsea werden ebenfalls in die Verlosung gebracht, sollen Musiala im Vergleich zu Manchester City aber "in geringerem Maße" beobachten, wie es weiter heißt.

Verlängert Musiala? FC Bayern optimistisch

Der offensive Mittelfeldspieler ist noch bis 2026 an den FC Bayern gebunden. "Teamtalk" mutmaßt, dass Musiala eine neue Herausforderung in seiner Karriere anstreben könnte. Die Verantwortlichen an der Säbener Straße wollen den Shootingstar dagegen von einer langfristigen Zukunft in München überzeugen.

Sportdirektor Christoph Freund wollte eine Vertragsverlängerung mit Musiala noch in diesem Jahr zuletzt nicht ausschließen. "Das werden wir sehen", so der 47-Jährige am Sonntag bei "Welt-TV": "Wir führen Gespräche, wir sind im Austausch."

Die Verantwortlichen des FC Bayern haben laut Freund "ein gutes Verhältnis mit Jamal und seinem Umfeld", sodass die Zeichen nicht allzu schlecht stünden: "Ich bin da positiv."