Fimpel blockt Zukunftsfrage und verrät Charakter des Teams

Nachwuchs-Coach Jakob Fimpel ist vom FC Schalke 04 zum Interimstrainer berufen worden

Beim krisenbehafteten FC Schalke 04 sind derzeit alle Augen auf Interimscoach Jakob Fimpel gerichtet. Kann der eigentliche U23-Coach das Ruder bei den Profis herumreißen? Am Donnerstagmittag hat Fimpel zumindest schon mal erklärt, wie er den S04-Stars neue Energie einimpfen will und was das aktuelle Team aus seiner Sicht ausmacht.

Der FC Schalke 04 geht die erste Aufgabe nach der Entlassung von Cheftrainer Karel Geraerts am kommenden Samstagabend (20:30 Uhr) bei Preußen Münster mit Interimscoach Jakob Fimpel an. Der 35-Jährige trainiert seit Wochenbeginn die Profis und hat dort bereits einige Erfahrungen mit der Mannschaft gesammelt.

Diese habe zwar an den jüngsten Veränderungen zu knabbern, erklärte Fimpel am Donnerstag auf der Spieltags-PK. Gleichzeitig gab er aber auch einen Einblick in das Innere des Teams.

"Trainerwechsel schleppt man mit sich rum, das beschäftigt einen. Aber was sehr gut ist: Die sind top untereinander. Das zeigt den wahren Charakter der Mannschaft. Wenn man untereinander gut ist, hat man auch eine Chance, da wieder rauszukommen", gab sich Fimpel kämpferisch.

Sein Ziel: "Ich hab eine Chance, neue Energie reinzubringen, ich bin unverbraucht, kann das nutzen und die Jungs stark reden. Das ist das, was ich hier sehe, dass wir gerade in der Offensive Spieler haben, die Spiele entscheiden können. Diesen Jungs will ich das Vertrauen geben. Das ist die Aufgabe."

FC Schalke 04: Fimpel will den Trainer-Schein machen

Ob der Interims-Mann möglicherweise, wie von "Bild" berichtet, bei klaren Siegen und achtbaren Spielen in Münster und eine Woche drauf gegen Berlin sogar selbst zum Cheftrainer aufsteigen konnte, wollte Fimpel derweil nicht kommentieren.

"Ich denke gar nicht an die zwei Spiele, ich habe genug zu tun mit Samstag. Da stecke ich meine ganze Energie rein. Ich habe Null Gedanken für danach. Wir gehen in die Richtung der zwei Spiele. Da lege ich meine Power rein", sagte er nur.

Immerhin: Unabhängig von einer möglichen Zukunft auf Schalke sagte der U23-Coach, dem noch die Pro Lizenz für die 2. Bundesliga fehlt: "Den Fußballlehrerschein zu machen ist natürlich ein Ziel. Die Voraussetzungen sind nicht so einfach, dementsprechend dauert das noch ein, zwei Jahre. Aber ohne dies ist das andere nicht möglich. Daher habe ich derzeit eine gute Situation. Die U23 ist eine gute Möglichkeit, Dinge auszuprobieren als Trainer, daher bin ich sehr glücklich hier."

Weitere Aussagen von der Schalke-PK zum Nachlesen:

+++ Fimpel über die Trainer-Fluktuation bei S04 +++

"Ich kenne natürlich die Entwicklung des Vereins, ich bin seit elf Jahren hier, damals haben wir noch Champions League geschaut. Es ist aber nicht meine Aufgabe, das zu bewerten oder Gründe dafür zu finden. Meine Aufgabe ist jetzt Münster."

+++ Fimpel über die Mentalität +++

+++ Fimpel über das Debakel +++

"Ich habe keine einzige Szene vom Darmstadt-Spiel gezeigt, ich habe mit keinem Spieler über das Spiel gesprochen. Es ging alles Richtung Münster. Wenn wir anfangen über Vergangenheit zu sprechen ... ich komme neu hier rein, ich habe die Chance, die Mannschaft durch Frische aufzurichten, das habe ich gemacht. Deshalb: Kein Blick zurück, sondern nach vorne."

+++ Fimpel über die Viererkette und Einzelgespräche +++

"Das Wohlfühlen ist nicht auf ein System zurückzuführen, sondern darauf, Spieler dahin zu bringen, ihre Stärken nutzen zu können. Da geht es nicht um Dreier- oder Viererkette. Wenn ich bspw. einen Amin Younes habe, spiele ich ihm den Ball nicht auf den Kopf, sondern in den Fuß. So hat jeder Spieler ganz unterschiedliche Profile, was es einem erlaubt, ein Spiel komplett zu verändern. Da haben wir viele Möglichkeiten. Im hinteren Bereich geht es vor allem um ein gutes Gefühl, als Gruppe zu verteidigen."

"Einzelgespräche sind das Einfachste der Welt, das man dann macht. Es ist aber gar nicht einfach, mit jedem zu reden. Aber zwischen den Einheiten versuche ich das immer. Mit ein paar Jungs zwischendrin, mit dem Mannschaftsrat sowieso. Wir haben keine Chance, die Bindung in so kurzer Zeit aufzubauen."

+++ Fimpel darüber, ob er einen Anruf von Ben Manga annehmen würde in der T-Frage +++

"Den Ben habe ich noch nie weggedrückt, aber auch keinen anderen. Das spielt aber gerade keine Rolle, es geht nur um das Spiel am Samstag."

+++ Fimpel über sein Spanisch und Kontakt zu Felipe Sánchez +++

"Ich glaube, dass Sprache ein absoluter Faktor ist, wenn ein Spieler aus einem anderen Land kommt. Das macht mit einem Spieler etwas, wenn man ohne Übersetzer sprechen kann. Das ist aber kein Kriterium dafür, ob einer spielen wird oder nicht. Aber im direkten Austausch ist das ein Vorteil."

+++ Fimpel über Ron Schallenberg - Sechser oder IV? +++

"Ich hab ihn auf beiden Positionen gesehen und auch gut gesehen. Im Mittelfeld fühlt er sich glaube ich wohler, aber er hat es auch in der Abwehr gut gemacht. Ich glaube, es ist klar, wo er Samstag spielen wird."

Auf Nachfrage, wo genau: "Wir haben mit Paul Seguin und Janik Bachmann, zwei Spieler, die im Zentrum spielen, kann man sich darauf einstellen, dass Ron Schallenberg im Mittelfeld spielen wird."

+++ Fimpel über seinen weiteren Plan +++

+++ Fimpel über die Preußen +++

"Ich kenne die Preußen wahrscheinlich wirklich am besten, wir haben dort selbst gespielt vor zwei Jahren. Sie haben eine überragende Entwicklung genommen als Verein und als Mannschaft. Sie haben noch ein paar Jungs von damals dabei, die man besser kennt. Ich habe eine Top-Vorbereitung von der Videoanalyseabteilung bekommen. Das habe ich mit meinen Beobachtungen abgeglichen, daher glaube ich schon, dass wir gut vorbereitet sind. Trainer Sascha Hildmann kenne ich noch aus den Spielen mit der U23. Das ist aber kein Spiel Sascha gegen Jakob, sondern Preußen Münster gegen Schalke. Und das muss gut vorbereitet sein."

+++ Fimpel über seine Zukunft +++

Frage: Macht er evtl. auch ohne Lizenz weiter? Oder nur beide Spiele? Fimpel: "Ich denke gar nicht an die zwei Spiele, ich habe genug zu tun mit Samstag. Da stecke ich meine ganze Energie rein. Ich habe Null Gedanken für danach. Wir gehen in die Richtung der zwei Spiele. Da lege ich meine Power rein."

+++ Fimpel über Lino Tempelmanns Comeback +++

"Zu Lino: Ich kenne ihn als Spieler von vor seiner Verletzung. Er hatte jetzt eine schwere Zeit, ist nun aber topfit, hat wahnsinnig gut gearbeitet, ist total frisch und agil. Ich habe einen sehr guten Eindruck von ihm. Ob es am Ende zum Kaderplatz reicht, ist offen. Aber er ist eine Option."

+++ Fimpel über die Torwart-Frage +++

"Justin Heekeren wird im Tor stehen."

+++ Fimpel über Cisse - und über seinen Spielansatz +++

"Ibrahima Cisse ist wieder da, es war nur ein leichter Schlag."

"Ich hab eine Chance, neue Energie reinzubringen, ich bin unverbraucht, kann das nutzen und die Jungs stark reden. Das ist das, was ich hier sehe, dass wir gerade in der Offensive Spieler haben, die Spiele entscheiden können. Diesen Jungs will ich das Vertrauen geben. Das ist die Aufgabe."

+++ Fimpel über seine Spielidee +++

"Es geht aktuell nicht so um meine eigene Idee, sondern um das, was die Jungs gut können. Ich möchte sie in Situationen bringen, wo sie richtig stark sind. Ich trete daher von meiner eigenen Idee etwas zurück und höre auf das Team."

+++ Fimpel über den Fitnesszustand der Mannschaft +++

"Das in einer Woche zu bewerten, ist unmöglich. Aber: Es ist ein super funktionierendes Team, die Werte waren super, die Athletiktrainer machen gute Arbeit."

"Die Trainingsgruppe zu verkleinern war wichtig für mich, um genau die Spieler, die auch in Frage zu kommen, auf dem Feld zu haben. Die ganze Power sollte auf das ganze Team fokussiert sein, die Samstag spielen sollen. Der Rest trainiert mit der U23 mit, wo sie auch die letzten Spiele gemacht haben."

+++ Fimpel über den konkreten Trainer-Wechsel +++

"Es war kein schöner Moment für mich selbst, weil wir in Wuppertal gespielt haben und selbst kein gutes Ergebnis hatten. Da war die Gefühlslage sehr schlecht. Der Anruf kam sehr spät in der Nacht. Dann sollte ich am nächsten Tag kommen, das habe ich gemacht und musste dann nicht lang überlegen. Das ist nun eine riesen Erfahrung für mich und genauso gehe ich das auch an."

+++ Fimpel beginnt +++

Fimpel über seine erste Trainingswoche: "Es ging alles Schlag auf Schlag. Viele Termine, viel Inhalt. Die Woche war richtig gut, ich hab ein gutes Gefühl. Wir haben uns immer weiter gesteigert. Ich gehe mit einem guten Gefühl in die Restwoche und Richtung Samstag."

+++ Der Interimscoach ist da +++

Jakob Fimpel ist angekommen, die Schalke-PK kann beginnen.

+++ Gleich geht's los! +++

Um 13:30 Uhr betritt Jakob Fimpel das Podium. Wir sind dann live dabei.

+++ Wie sehr krempelt Interimscoach Fimpel Schalke um? +++

Beim FC Schalke 04 herrscht spätestens seit dem Wochenende Chaos. Nach dem 3:5-Heimdebakel gegen Darmstadt 98 mussten Cheftrainer Karel Geraerts und auch Sportdirektor Marc Wilmots ihren Hut nehmen. Bis ein neuer Coach gefunden ist, übernimmt U23-Trainer Jakob Fimpel die Zweitliga-Mannschaft.

Gleich zu Beginn setzte Fimpel ein Ausrufezeichen, indem er gleich mehrere Profis degradierte, um mit einer kompakteren Gruppe trainieren zu können. Lino Tempelmann kehrte hingegen überraschend ins Mannschaftstraining zurück.

Auf welche elf Spieler setzt der Interimsmann am Samstagabend (20:30 Uhr) gegen Preußen Münster? Welche Stars haben sich unter dem 35-Jährigen ganz besonders für die schwierige Aufgabe gegen den Aufsteiger empfohlen, der am Wochenende seinen ersten Sieg feierte (3:0 in Regensburg) und in der Tabelle damit sogar an S04 vorbeizog?

Klar ist: Schalke braucht einen Sieg in Münster, um den Aufsteiger nicht davonziehen zu lassen und gleichzeitig selbst nicht noch tiefer in den Abstiegssumpf zu rutschen.

+++ Frage nach Geraerts-Nachfolger kreist über Gelsenkirchen +++

Neben der Frage, wie der FC Schalke 04 sportlich beim Gastspiel in Münster auftritt, bewegt vor allem die Suche nach einem Nachfolger für den nach nicht einmal einem Jahr geschassten Karel Geraerts die Gemüter rund um Gelsenkirchen.

Einige Namen wurden zuletzt genannt, am lautesten der von Ex-Schalke-Profi Raúl. Schon seit Längerem träumen vor allem die Fans immer wieder von einer Rückkehr ihres Idols, das zu aktiven Spielerzeiten die Veltins-Arena mit seinen Toren und Vorlagen verzauberte.

Und: Laut "Bild" gaben die Schalke-Bosse um Kaderplaner Ben Manga, der den Geraerts-Nachfolger finden soll, zu, dass Raúl tatsächlich ein Thema ist. Laut dem spanischen Portal "Relevo" sollen die S04-Bosse sogar schon in Madrid gewesen sein, um mit dem Übungsleiter der Nachwuchsmannschaft von Real über eine mögliche Anstellung zu sprechen.

Gut möglich, dass Raúl auch in der heutigen S04-PK zum Thema wird. Alle Infos ab 13:30 Uhr im Live-Ticker!