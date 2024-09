Verwirrung um Startelf-Chancen von Zagadou

IMAGO/Harry Langer/DeFodi Images

Dan-Axel Zagadou steht wieder für den VfB Stuttgart auf dem Platz

Nach seinem Kreuzbandriss findet Dan-Axel Zagadou allmählich wieder zu seiner alten Form. Ob der Innenverteidiger des VfB Stuttgart beim Auswärtsspiel gegen den VfL Wolfsburg sogar in der Startelf steht, ist aber noch unklar.

Wie der "kicker" berichtet, ist um den freien Platz in der Innenverteidigung ein waschechter Konkurrenzkampf beim VfB Stuttgart entbrannt. Demnach ist lediglich Jeff Chabot als Abwehrchef gesetzt.

Daneben buhlen Adeem Al-Dakhil, Anthony Rouault, Anrie Chase und eben Zagadou um den Platz im Abwehrzentrum.

Neuzugang Al-Dakhil fällt mit Hüftproblemen allerdings noch zwei bis drei Wochen aus. Rouault gab beim Kantersieg gegen Borussia Dortmund (5:1) sein Startelfcomeback nach einer Schulterverletzung.

Youngster Chase bekam zuletzt zudem viel Spielzeit und konnte dabei überzeugen.

Zagadou hingegen machte laut "kicker" vor allem "körperlich noch nicht den nötigen sicheren Eindruck".

Der Franzose war in den letzten beiden Bundesliga-Spielen sowie beim Champions-League-Duell gegen Real Madrid eingewechselt worden.

Fitter Zagadou unter Hoeneß gesetzt?

Die "Bild" hingegen will von einem Konkurrenzkampf nichts wissen. Das Boulevardblatt spekuliert, dass Zagadou schon am Samstag gegen den VfL Wolfsburg wieder in der Startelf stehen könnte.

Demnach ist VfB-Trainer Sebastian Hoeneß großer Fan von Zagadou, der 25-Jährige sei daher - sofern er fit ist - nicht aus der Startelf wegzudenken.

Hoeneß hatte bereits in der vergangenen Woche durchblicken lassen, dass er in Zukunft wieder auf Zagadou setzen will. "Er spielt für uns eine wichtige Rolle – auf und neben dem Platz. Es wird aber nicht mehr lange dauern. Wenn er gesund bleibt, werden wir ihn bald in der Startaufstellung sehen", hatte der Coach gesagt.

Zagadou hatte sich im Januar im Training einen Kreuzbandriss zugezogen. Das letzte Mal in der Startelf stand der 25-Jährige am 27. Januar beim 5:2-Sieg gegen RB Leipzig.