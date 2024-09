Wanner über Bayern-Rückkehr: "Macht nur Sinn, wenn ..."

IMAGO/Marc Schueler

Paul Wanner pocht auf Spielpraxis

Paul Wanner ist in der Bundesliga-Saison 2024/25 vom FC Bayern zum 1. FC Heidenheim verliehen worden - ohne Kaufoption. In Stein gemeißelt scheint eine Rückkehr zum deutschen Rekordmeister im kommenden Sommer aber nicht zu sein.

Laut Mittelfeldtalent Paul Wanner ergibt eine Rückkehr zum FC Bayern erst dann Sinn, wenn er auch genügend Spielpraxis erhält. "Ich glaube schon, sonst wäre ich wieder an dem Punkt, an dem ich schon mal war", bekannte der 18-Jährige im "kicker"-Interview: "Es macht nur Sinn, wenn ich zur engeren Auswahl gehöre."

Der Zehner besitzt beim FC Bayern einen Vertrag bis 2027. Bislang kommt das Eigengewächs auf acht Pflichtspiele für die Münchner, darunter zwei in der Champions League. Noch ist der Konkurrenzkampf für Wanner allerdings eine Nummer zu groß, sodass er sich 2023/24 zu einer Leihe zu Zweitligist SV 07 Elversberg und in diesem Jahr zum Wechsel zum zum 1. FC Heidenheim entschloss.

"Bei den Bayern gibt es ausschließlich sehr gute Spieler, dennoch würde ich sagen, dass ich selbstbewusst bin", hob Wanner hervor: "Aber ich muss jetzt erst mal ein Jahr Bundesliga beim FCH spielen und meine Leistung bringen."

FC Bayern hat noch "viel vor" mit Paul Wanner

Dass man seine Entwicklung in München ganz genau verfolgt, kommt bei Wanner indes gut an. "Richard Kitzbichler (beim FC Bayern verantwortlich für den Bereich Top-Talenteentwicklung und Leihspielerbetreuung, Anm. d. Red.) kommt zu den Spielen, wir haben wöchentlich Kontakt. Er gibt mir ein gutes Gefühl, sagt, was gut war und was ich verbessern muss."

Auch mit Sportdirektor Christoph Freund stehe er in Kontakt, hob Wanner hervor. "Das machen die Bayern schon gut. Ich merke: Meine Entwicklung ist ihnen wichtig."

Freund hatte dem Münchner, der mit 16 Jahren sein Debüt für den FC Bayern gegeben hatte, jüngst eine "sehr, sehr gute Entwicklung" bescheinigt. "Er hat einen Schritt gemacht von der zweiten in die erste Bundesliga", so der Bayern-Boss: "Wir freuen uns mit ihm, denn wir haben noch viel vor mit ihm in der Zukunft."