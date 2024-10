Podolski bewertet Fehlstart des 1. FC Köln

IMAGO/Marco Bader

Lukas Podolski drückt seinem 1. FC Köln wie immer die Daumen

Der 1. FC Köln ist bislang die torgefährlichste Mannschaft der 2. Bundesliga, hat nach sieben Spieltagen bereits 18 Treffer zu Buche stehen. Trotzdem rangiert der Bundesliga-Absteiger nur auf Tabellenplatz acht, weil in den vergangenen Wochen hinten heraus zahlreiche Punkte hergeschenkt wurden. Ein Umstand, der auch Vereinsikone Lukas Podolski beunruhigt.

Trotz offensivstarker Leistungen hat der 1. FC Köln in der bisherigen Saison erst zwei Spiele gewonnen, verspielte in den letzten drei Begegnungen gegen Magdeburg, Düsseldorf und Karlsruhe jeweils eigene Führungen.

Besonders beim turbulenten 4:4-Remis gegen den KSC am vergangenen Sonntag war es bitter, führte der Effzeh in dieser Begegnung doch zweitweise mit 3:0 und mit 4:2.

Ein klarer Trend sei nach Aussage von Ex-Weltmeister Lukas Podolski aber noch nicht abzusehen: "Die zweite Liga ist unberechenbar, von daher ist da alles möglich", meinte das Kölner Klubidol im Rahmen der Baller League gegenüber einer Medienrunde.

Der 39-Jährige meinte über die fußballerischen Leistungen seines Herzensvereins in den letzten Wochen: "Die letzten drei Spiele waren ok. Es ist halt erstaunlich, wenn man sagt, man hat gut gespielt, aber trotzdem verloren. Da hat man dann ein bisschen Sorgen und Ängste. Es kann noch alles passieren, vor allem in dieser Liga."

Podolski interessiert nur der 1. FC Köln in der 2. Bundesliga

Nach sieben Spieltagen haben die Domstädter den Anschluss an die Aufstiegsränge noch nicht gänzlich verloren, rangieren derzeit aber schon sechs Punkte hinter dem Tabellenzweiten 1. FC Magdeburg.

Vor allem defensiv müsse der Effzeh in den kommenden Wochen noch zulegen, betonte Podolski am Montagabend: "Vielleicht muss man weniger den Drang nach vorne suchen. Die Defensive stabilisieren. Vielleicht ist das der Weg. Aber da bin ich zu weit weg."

Noch sei für den 1. FC Köln "in alle Richtungen etwas möglich", führte der Stürmer aus, der noch bis Sommer 2025 beim polnischen Erstligisten Gornik Zabrze unter Vertrag steht.

Beim Blick auf die Kölner Konkurrenz in der 2. Bundesliga räumte Podolski derweil ein, sich nicht allzu gut auszukennen im deutschen Fußball-Unterhaus: "Ich interessiere mich nicht für andere Mannschaften. Daher kann ich nicht sagen, wie die anderen Mannschaften sind. Mir ist wichtig, dass der 1. FC Köln wieder aufsteigt. Alles andere ist für mich zweitrangig."