HSV trifft wichtige Personalentscheidung

IMAGO/Oliver Ruhnke

Eric Huwer (r.) hat langfristig beim HSV verlängert

Fußball-Zweitligist Hamburger SV ist weiterhin im Kontinuität bemüht. Dafür steht auch Finanzvorstand Eric Huwer, dessen Vertrag beim HSV nun langfristig verlängert wurde.

Huwer ist bereits seit zehn Jahren für den Hamburger SV tätig, verantwortet seit Jahresbeginn 2023 die Bereiche Finanzen, Organisation, Personal, Partnerschaften und Recht bei dem Traditionsverein.

Wie der Klub am Dienstag bekanntgab, hat der Aufsichtsrat als zuständiges Kontrollgremium das Arbeitspapier mit dem Vorstandsmitglied der HSV Fußball AG nun vorzeitig und langfristig bis 2029 verlängert.

Der 40-Jährige zeigte sich auf der HSV-Homepage hocherfreut über die Ausdehnung seines Vertrags: "Wir konnten in den vergangenen zwei Jahren gemeinsam mit den HSV-Gremien, meinem Vorstandskollegen, unseren Kolleginnen und Kollegen, unseren Gesellschaftern und Partnern viele wichtige Weichen für den HSV stellen. Deshalb freue ich mich sehr, dass wir den eingeschlagenen Weg gemeinsam weitergehen und mutig an der erfolgreichen Zukunft des HSV arbeiten werden."

Aufsichtsratsboss: HSV gilt als "verlässlicher Partner"

Huwer sei darüber hinaus "sehr dankbar für die vergangenen zehn Jahre beim HSV", die für ihn beruflich, menschlich und als Fan in jeder Hinsicht prägend waren. Er stellte mit Blick auf das siebte Jahr Zweitliga-Zugehörigkeit fest: "Unsere gemeinsame Mission ist noch nicht erfüllt."

Aus dem Hamburger Aufsichtsrat äußerte sich dessen Vorsitzender Michael Papenfuß ebenfalls erfreut über die Verlängerung mit Finanzvorstand Huwer: "Ich freue mich sehr, dass wir Eric langfristig an den HSV binden können. Der HSV steht wirtschaftlich so gesund und stabil wie nie da und gilt über die Hamburger Stadtgrenzen hinaus als verlässlicher Partner mit klarem Ambitionsniveau. Dazu hat Eric in seinen verschiedenen Vorstandsaufgaben einen ganz wesentlichen Beitrag geleistet."