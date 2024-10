Eintracht Frankfurt bei Besiktas ohne Tuta

IMAGO/HMB Media

Tuta fehlt Eintracht Frankfurt im Europa-League-Spiel bei Besiktas

Eintracht Frankfurt muss im Europa-League-Spiel bei Besiktas Istanbul auf Abwehrspieler Tuta verzichten.

Der 25 Jahre alte Brasilianer hat die Reise in die türkische Metropole wegen der bevorstehenden Geburt seines Kindes nicht mit angetreten und fehlt dem Fußball-Bundesligisten in der Partie am Donnerstag (ab 20:15 Uhr auf RTL und RTL+; Anstoß: 21 Uhr).

"Das kam sehr kurzfristig, nachdem er im Abschlusstraining noch dabei war", kommentierte Eintracht-Trainer Dino Toppmöller den kurzfristigen Ausfall des Innenverteidigers.

Neben Tuta stehen den Hessen auch die verletzten Kevin Trapp und Oscar Højlund nicht zur Verfügung. Zurück im Kader ist Stürmer Hugo Ekitiké, der wegen einer Fußverletzung beim jüngsten 4:2 in Kiel gefehlt hatte. "Er konnte ganz normal mittrainieren", berichtete Toppmöller.

Eintracht Frankfurt erwartet einen Hexenkessel

Im Duell mit dem Tabellendritten der türkischen SüperLig setzt der Eintracht-Trainer auf eine "hohe Intensität im Spiel gegen den Ball. Wir brauchen ein großes Selbstvertrauen und die Überzeugung, dass wir eine richtig gute Truppe haben", sagte der 43-Jährige. "Es wird spannend sein zu sehen, wie sich unsere junge Truppe morgen gegen dieses erfahrene Team von Besiktas schlägt."

Abwehrspieler Robin Koch sieht der Partie im Hexenkessel von Istanbul mit großer Vorfreude entgegen. "Das wird ein sehr besonderes Spiel. Als Fußballer freut man sich auf genau solche Partien zwischen zwei großen Clubs, in einem schönen Stadion und mit geiler Atmosphäre", sagte der Nationalspieler. Es werde vor allem darauf ankommen, "einen kühlen Kopf zu bewahren".