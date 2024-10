Sandhausen übernimmt die Tabellenspitze

IMAGO/Christoph Kinzinger

Der SV Sandhausen ist die Nummer eins der 3. Liga

Der SV Sandhausen hat die Gunst der Stunde genutzt und die Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga übernommen. Das Team von Trainer Sreto Ristic siegte im Heimspiel am Samstag gegen Waldhof Mannheim 2:1 (1:1) und schlug damit Kapital aus dem 1:2 des bisherigen Spitzenreiters Dynamo Dresden am Freitagabend bei Borussia Dortmund II.

Erzgebirge Aue kassierte mit 1:2 (1:1) gegen Hansa Rostock ganz spät trotz Führung noch eine Heimpleite. Viktoria Köln verlor ebenfalls nach 1:0 noch 1:2 (0:0) bei Rot-Weiss Essen.

Zweitliga-Absteiger SV Wehen Wiesbaden verbesserte sich dank des 3:2 (2:1) bei 1860 München auf Platz drei. Im Tabellenkeller atmete der SC Verl nach dem 2:0 (0:0) gegen die SpVgg Unterhaching auf.

Christoph Ehlich (24.) brachte Sandhausen in Führung, doch Julian Rieckmann (28.) glich wenig später bereits aus. Dominic Baumann (61.) sorgte für die Entscheidung, kurz vor Schluss erhielt Waldhofs Julian Rieckmann Gelb-Rot (89.).

Aue lag nach dem frühen 1:0 von Kilian Jakob (12.) vorne, ehe Sigurd Haugen (32.) Rostock zurück ins Spiel brachte. Die Gastgeber mussten in der Schlussphase nach der Gelb-Roten Karte für Ali Loune (75.) in Unterzahl spielen - und kassierten in der Nachspielzeit durch Ahmet Gürleyen (90.+1) den K.o..