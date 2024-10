Neuer Klopp-Job für BVB-Boss Watzke "keine Überraschung"

MATTHIASxGRABEN

Hans-Joachim Watzke (l.) und Jürgen Klopp kennen sich aus gemeinsamen Zeiten beim BVB

Am Mittwoch machte Red Bull die Sensation perfekt: Jürgen Klopp wird neuer "Global Head of Soccer" des österreichischen Konzerns. Der 57-Jährige soll seine neue Aufgabe beim Getränkehersteller ab dem 1. Januar 2025 beginnen. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke ist von dem neuen Engagement nicht überrascht.

Seit seinem Abschied vom FC Liverpool wird spekuliert, ob und in welcher Funktion Jürgen Klopp noch einmal ins Fußballgeschäft zurückkehrt. Am Mittwochmorgen machten dann Berichte die Runde, wonach das BVB-Idol als neuer "Global Head of Soccer" bei Red Bull anheuert.

Entsprechende Meldungen bestätigte der Konzern am Mittwochvormittag. Anders als für viele Fans, kam die Nachricht für BVB-Boss Hans-Joachim Watzke, der zu Klopp ein enges Verhältnis pflegt, nicht überraschend. "Für mich war es keine Überraschung, weil wir persönlich darüber gesprochen haben", sagte er gegenüber "Sky".

BVB-Boss Watzke wünscht Klopp "eine glückliche Hand"

"Ich wünsche Jürgen, wie eigentlich immer, eine glückliche Hand in seinem neuen Job", so der 65-Jährige weiter, der den deutschen Fußballlehrer bestens aus seiner Zeit an der Seitenlinie von Borussia Dortmund kennt. Bei den Westfalen war der gebürtige Stuttgarter zwischen 2008 und 2015 als Cheftrainer in der Verantwortung.

Nun wartet auf Klopp eine andere Aufgabe, auf die er sich sehr freut: "Nach fast 25 Jahren an der Seitenlinie könnte ich nicht aufgeregter sein, mich an einem Projekt wie diesem zu beteiligen." Zwar habe er nun eine andere Rolle als zuvor, "aber meine Leidenschaft für den Fußball und die Menschen, die den Fußball zu dem machen, was er ist, hat sich nicht geändert".

Sein Ziel: "Mit meinem Einstieg bei Red Bull auf globaler Ebene möchte ich die unglaublichen Fußballtalente, die uns zur Verfügung stehen, entwickeln, verbessern und unterstützen. Es gibt viele Möglichkeiten, wie wir dies tun können, indem wir das Wissen und die Erfahrung von Red Bull nutzen und von anderen Sportarten und anderen Branchen lernen."