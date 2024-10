Enthüllt: Tuchel war nur Englands Plan B

IMAGO/DAX Images

Ex-Bayern-Trainer Thomas Tuchel übernimmt die Three Lions

Thomas Tuchel hat einen neuen Job. Nach seinem Aus beim FC Bayern wird der 51-Jährige laut übereinstimmenden Berichten nun das Amt des englischen Nationaltrainers übernehmen. Auf Platz eins der Wunschliste des englischen Fußballverbandes soll sein Name allerdings nicht gestanden haben.

Mit Thomas Tuchel hat der englische Fußballverband (FA) einen Nachfolger für den Mitte Juli zurückgetretenen Gareth Southgate gefunden. Englische und deutsche Medien berichteten am Dienstag übereinstimmend von einer Einigung zwischen dem Ex-Bayern-Coach und den Three Lions. Bereits am Mittwoch soll der Deal offiziell bestätigt werden.

Was im Zuge der Berichterstattung auch herauskam: Tuchel stand auf der Wunschliste des englischen Verbandes nicht an erster Stelle. Das Portal "The Athletic" schreibt, dass die Verantwortlichen für den Job eigentlich einen anderen Übungsleiter auserkoren hatten: Pep Guardiola. Ob die FA konkrete Gespräche mit dem Katalanen führte, ist jedoch nicht bekannt.

Tuchel-Vertrag beinhaltet WM-Bonus

Guardiolas Vertrag bei Manchester City läuft nach der Saison 2024/25 aus. Ein überaus verlockendes Angebot zur Vertragsverlängerung soll der Klub dem Star-Trainer schon vorgelegt haben. Ein Austausch der Parteien wird englischen Medien zufolge allerdings erst im Winter erwartet. Der englische Verband wäre offenbar gerne reingegrätscht, ging aber leer aus und entschied sich letztlich für Tuchel.

Über Tuchels neues Trainerteam ist bislang noch wenig bekannt. Laut "The Athletik" wird der Stab künftig zum Teil aus den Vertrauten des Deutschen und zum anderen Teil aus englischen Mitarbeitern bestehen. Konkrete Namen wurden in diesem Zusammenhang jedoch noch nicht genannt. Erwartet wird, dass Tuchel seinen Vertrauten Anthony Barry als Co-Trainer mit zum englischen Nationalteam bringen will.

Bekannt ist "The Athletic" zufolge, dass sich in Tuchels neuem Vertrag mindestens eine Bonusklausel befinden soll. Dieser Bonus wird fällig, sollte der Trainer mit dem Team die kommende WM in Nord- und Mittelamerika gewinnen. Eine genaue Summe wird jedoch nicht genannt.