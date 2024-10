So überzeugte van Wonderen die Schalke-Bosse

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Mit Kees van Wonderen hat der FC Schalke 04 einen Nachfolger für den im September entlassenen Karel Geraerts gefunden. Nun sind Hintergründe durchgesickert, wie der Niederländer den offenen Trainerposten bei dem Traditionsklub bekommen hat.

Laut "Sport Bild" hat Schalkes Kaderplaner Ben Manga den neuen Cheftrainer der Knappen bereits seit einigen Jahren im Blick. Der 55-Jährige hatte Manga beeindruckt, als dieser noch als Übungsleiter des niederländischen Erstligisten Go Ahead Eagles Deventer an der Seitenlinie stand.

Demnach stand van Wonderen seit diesem Zeitpunkt im Visier des neuen starken Mannes des FC Schalke 04, der den Niederländer nach dem Geraerts-Aus recht schnell in Gelsenkirchen vorschlug. Zusammen mit Vorstandschef Matthias Tillmann besuchte Manga den Ex-Profi in dessen Zuhause.

FC Schalke 04: Van Wonderen nimmt sich Pep Guardiola als Vorbild

Der "Sport Bild" zufolge hatte van Wonderen für die Schalke-Bosse eine Analyse vorbereitet, mit der er die Schalke-Bosse nachhaltig beeindrucken sollte. Die Spielszenen, die hauptsächlich aus den Partien in Nürnberg und Münster stammten, sollten aufzeigen, wo er als neuer Übungsleiter ansetzen wolle.

Als Kontrast dazu zeigte van van Wonderen Ausschnitte aus den Partien von Manchester City, die unter Pep Guardiola ihren Spielaufbau, Pressing und Kombinationen perfektionierten. Die gezeigten Bilder stärkten Tillmann und Manga demnach in ihrem Eindruck, dass der ehemalige Nationalspieler den FC Schalke 04 weiterentwickeln kann.

Um das Pflichtspiel-Debüt am Samstag (13:00 Uhr) bei Hannover 96 erfolgreich zu gestalten, nahm der Niederländer bereits einige Änderungen vor. Anders als unter Geraerts wird unter dem neuen Cheftrainer laut "Sport Bild" in der Kabine ausschließlich Deutsch gesprochen. Zudem konzentrierte er sich mit seiner Mannschaft auf die Arbeit an der wackligen Defensive.