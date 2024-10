Erster Union-Star spricht schon von Europa

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Yorbe Vertessen (M.) traf zuletzt gegen den BVB

Die Bundesliga-Saison 2022/2023 wird für die Anhänger des 1. FC Union Berlin für immer in Erinnerung bleiben. In diesem Spieljahr holten die Eisernen sagenhafte 62 Punkte in der Bundesliga, schlossen auf Platz vier noch vor Bayer Leverkusen oder Eintracht Frankfurt ab und qualifizierten sich so für die Champions League. Eineinhalb Jahre später schielt Union wieder auf Europa.

Zumindest lässt der starke Saisonstart mit elf Punkten aus den ersten sechs Partien diesen Schluss durchaus zu.

Mit Yorbe Vertessen hat nun auch der erste Profi des Hauptstadtklubs nach außen hin kommuniziert, dass er mit Union Berlin künftig international spielen will.

"Ich hoffe, wir können das aktuelle Level halten. Und ein Platz im Europapokal wäre natürlich eine tolle Sache", meinte der 23-Jährige, der bislang in allen sieben Pflichtspielen der Eisernen auf dem Feld stand und dabei zwei Treffer beisteuerte.

Der Belgier relativierte zwar umgehend: "Nüchtern betrachtet wäre es – auch mit Blick auf die vergangene Saison – schon gut, wenn wir unter die ersten Zehn kommen."

Vertessen mit großem Ziel für seine erste komplette Bundesliga-Saison

Trotzdem ist spätestens nach dem verdienten 2:1-Heimsieg gegen Borussia Dortmund, bei dem Vertessen das zwischenzeitliche 2:0 erzielt hatte, klar, welches Potenzial derzeit im Team von Cheftrainer Bo Svensson steckt.

Auch Offensivmann Vertessen selbst sieht sich noch lange nicht auf seinem Leistungshöhepunkt angekommen, hat für sich ein überaus ehrgeiziges Ziel für seine erste komplette Bundesliga-Spielzeit ausgegeben: "Ich habe meinen Kumpels vor der Saison gesagt: Ich will zwischen 15 und 20 Scorerpunkte erzielen. Das ist ein großes Ziel, ich weiß. Mein Start war nicht so gut, aber ich hoffe, nach meinem Tor gegen Dortmund wird es Zug um Zug besser."

Im deutschen Fußball-Oberhaus steht Vertessen derzeit bei einem Scorerpunkt nach sechs Spieltagen.

Der Mittelstürmer war Anfang Februar dieses Jahres für über vier Millionen Euro Ablöse vom niederländischen Top-Team PSV Eindhoven nach Berlin gewechselt und hatte einen langfristigen Vertrag bis 2028 unterschrieben.