Konkretes Interesse an Werder-Stürmer enthüllt

Marvin Ducksch (r.) traf zuletzt im Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg

Beim 4:2-Auswärtssieg in Wolfsburg zeigte Marvin Ducksch seine beste Saisonleistung im Trikot von Werder Bremen. Mit zwei Assists und einem Tor war der Stürmer der Unterschiedsspieler für seine Farben und stellte damit einmal mehr unter Beweis, wie wichtig er noch im Werder-Angriff sein kann. Seine sportliche Zukunft an der Weser gilt dennoch als ungewiss.

Vertraglich ist der zweimalige deutsche A-Nationalspieler zwar noch bis 2026 an Werder Bremen gebunden. Doch gab es in der Vergangenheit immer wieder Spekulationen über einen möglichen Abschied des 30-Jährigen.

Derzeit wird Ducksch mit einem möglichen Wechsel in die Major League Soccer in Verbindung gebracht. So vermeldete der TV-Sender "Sky" am Montag, dass der MLS-Klub Austin FC an einem Transfer des gebürtigen Dortmunders interessiert sein soll.

Laut dem Medienbericht haben sich Vertreter des Klubs aus Texas den Werder-Angreifer mehrfach angeschaut, auch ein erster Kontakt soll schon aufgenommen worden sein. Wie Ducksch, der in seiner Vereinslaufbahn noch nie international gespielt hat, dem kolportierten Interesse aus den Vereinigten Staaten gegenüber steht, ist derweil nicht bekannt.

Werder noch in Gesprächen mit Ducksch

Ducksch wird beim Austin FC laut "Sky" als sogenannter Designated Player gehandelt, könnte also auch oberhalb des Salary Caps bezahlt werden. Mit einem Einkommen von geschätzt über zwei Millionen Euro gilt er als einer der Spitzenverdiener bei Werder Bremen. Mit den Hansestädtern spielt er aktuell seine dritte Bundesliga-Spielzeit in Folge.

In der Vergangenheit hatte der SVW-Star selbst einen Abschied aus Bremen nie vollends ausgeschlossen. Noch soll Werder aber bestrebt sein, das Arbeitspapier mit seinem Mittelstürmer zu verlängern. Es habe bereits Gespräche dazu gegeben, allerdings noch ohne konkrete Ergebnisse, hieß es zuletzt.