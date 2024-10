Zieht es diesen Lautern-Star in die Bundesliga?

IMAGO/Steinbrenner

Boris Tomiak (M.) vom 1. FC Kaiserslautern

Boris Tomiak ist einer der großen Leistungsträger beim 1. FC Kaiserslautern in der 2. Bundesliga. Umso größer war der Schock bei den Pfälzern zu Monatsbeginn, als sich der Innenverteidiger am Sprunggelenk verletzte. Derzeit bestimmt Tomiak auch ohne Einsatzzeiten die Schlagzeilen rund um den Betzenberg.

Grund dafür sind anhaltende Spekulationen über einen bevorstehenden Transfer des 26-Jährigen.

Laut einem "Sky"-Bericht soll sich der Defensivspezialist nämlich längst für höhere Aufgaben empfohlen haben und auch bei Bundesliga-Klubs in den Notizbüchern gelandet sein.

Nach Angaben des TV-Senders soll Tomiak unter anderem vom 1. FC Heidenheim umworben werden. Der Conference-League-Teilnehmer soll aber längst nicht der einzige Interessent am gebürtigen Essener sein.

Der Tabellenelfte der 2. Bundesliga würde wohl allzu gerne mit seinem Stammspieler verlängern, soll eine Vertragsverlängerung bereits seit acht Monaten vorantreiben. Bis dato habe es mit der Spielerseite aber noch keine Einigung gegeben.

Tomiak seit vier Jahren Stammspieler in Kaiserslautern

Das laufende Arbeitspapier von Tomiak bei den Roten Teufeln läuft nur noch bis Sommer 2025. Gelingt Lautern keine Einigung mit seinem Verteidiger, droht im kommenden Sommer ein ablösefreier Wechsel.

Der 1,91-m-Hüne spielt derzeit seine vierte Saison in der Pfalz, setzte sich dabei direkt als Stammspieler durch. Er stieg mit dem 1. FCK im Jahr 2022 in die 2. Bundesliga auf, stand seit dem 71 Mal im deutschen Fußball-Unterhaus auf dem Platz. Das Besondere dabei: Boris Tomiak bestritt sämtliche Partien für Kaiserslautern von Beginn an, stand insgesamt 106 Mal in der zweiten und dritten Liga in der Startformation für seine Farben.

Er war im Sommer 2021 von Fortuna Düsseldorf gekommen, in der Jugend spielte er unter anderem auch für den FC Schalke 04.