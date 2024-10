Dynamo rutscht hin Herbstkrise - Bielefeld rückt vor

IMAGO/Andreas Volz

Dynamo Dresden unterlag beim SV Wehen Wiesbaden

Arminia Bielefeld ist in der 3. Liga auf einen Aufstiegsplatz gestürmt, Dynamo Dresden rutscht hingegen immer mehr in die Herbstkrise.

Bielefeld gewann am Mittwochabend 4:1 (2:0) bei Hannover 96 II und ist mit 21 Punkten Zweiter hinter dem SV Sandhausen (22), der am Dienstag nicht über ein 1:1 gegen den VfB Stuttgart II hinausgekommen war.

Dresden unterlag beim SV Wehen Wiesbaden 0:1 (0:1) und blieb zum vierten Mal in Folge in der Liga sieglos - in diese Phase fiel auch das Aus im Sachsenpokal beim Regionalligisten Chemnitzer FC (1:3 n.V.). Zudem flog Sturm-Routinier Stefan Kutschke zum zweiten Mal im zehnten Liga-Spiel vom Platz - nach Gelb-Rot gegen Cottbus im August diesmal glatt mit Rot nach grobem Foulspiel (77.). Dynamo rutscht mit 18 Punkten auf Platz sechs ab.

Düster sieht es weiter beim VfL Osnabrück aus. Der Zweitliga-Absteiger bleibt nach einem 2:2 (1:1) bei 1860 München Letzter.

Matchwinner von Bielefeld, das aus den jüngsten vier Spielen zehn Punkte geholt hat, war Stürmer Julian Kania mit einem Dreierpack (2., 42., 82.). Den entscheidenden Treffer für Zweitliga-Absteiger Wehen, der am Samstag noch 1:5 gegen Hannover II untergegangen war, erzielte Fatih Kaya (21.). In München rettete Ba-Muaka Simakala Osnabrück mit seinem Treffer zum Endstand (79.) immerhin einen Punkt.