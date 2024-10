Offizielle Anfrage für Eintracht-Star Marmoush?

IMAGO/nordphoto GmbH / Engler

Omar Marmoush von Eintracht Frankfurt weckt Begehrlichkeiten

Der FC Liverpool soll offiziell sein Interesse bei den Beratern von Eintracht Frankfurts Shooting-Star Omar Marmoush hinterlegt haben.

Das berichtet "Sport Bild". Demnach werde das Premier-League-Schwergewicht seine Bemühungen um 25 Jahre alten Angreifer intensivieren, sollte sein ägyptischer Landsmann Mohamed Salah seinen auslaufenden Vertrag an der Anfield Road nicht verlängern.

Auch "Sky" hatte vor einigen Tagen über Liverpools Interesse an Marmoush berichtet. Es hieß damals jedoch noch, es hätten lediglich "erste Gespräche" zwischen den Reds und der Spielerseite stattgefunden. Inzwischen scheint Liverpool den nächsten Schritt gegangen zu sein.

Eintracht Frankfurt soll sich von einem möglichen Marmoush-Wechsel in die Premier League eine satte Ablösesumme in Höhe von 50 bis 60 Millionen Euro versprechen. "Sky" zufolge sei ein Abgang in der kommenden Winter-Transferperiode unwahrscheinlich, im Sommer 2025 aber wahrscheinlich.

Marmoush hat seinen Marktwert zuletzt steil nach oben geschraubt. Starke zehn Tore und sieben Assists in zwölf Pflichtspielen stehen 2024/2025 bislang in seiner Statistik.

Eintracht Frankfurt winkt nächster Mega-Transfer

Bei dem Offensivspieler winkt Eintracht Frankfurt einmal mehr ein satter Transfergewinn. Die Hessen hatten ihn 2023 nach Auslaufen seines Vertrags beim VfL Wolfsburg ablösefrei verpflichtet.

Erinnerungen werden wach an Randal Kolo Muani, den die SGE im Sommer 2022 zum Nulltarif vom FC Nantes verpflichtet und ein Jahr später für rund 96 Millionen Euro an Paris Saint-Germain verkauft hatte.

Die Plätze zwei und drei hinter Kolo Muani im Ranking der Frankfurter Rekord-Verkäufe belegen aktuell Luka Jovic (für 60 Millionen Euro zu Real Madrid) und Sébastien Haller (für 50 Millionen Euro zu West Ham United), danach folgen Willian Pacho (für 40 Millionen Euro zu PSG) sowie Jesper Lindström (für 30 Millionen Euro zur SSC Neapel).