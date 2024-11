Personal-Plan des FC Schalke 04 durchgesickert

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Personalsorgen für Kees van Wonderen und den FC Schalke 04

Der FC Schalke 04 will womöglich zeitnah seinen zuletzt extrem ausgedünnten Kader vergrößern. Im Fokus steht allerdings kein externe Neuzugang, sondern ein Sturm-Juwel aus der hauseigenen Knappenschmiede.

Wie die "WAZ" unter Berufung auf eigene Informationen berichtet, soll U19-Knipser Zaid Amoussou-Tchibara in der Länderspielpause im November eine Bewährungschance bei den Profis erhalten. Das plane der neue Trainer Kees van Wonderen.

In der U19-Nachwuchsliga überzeugt der 18 Jahre alte Togolese in dieser Saison bislang auf ganzer Linie. 13 Treffer und zwei Vorlagen gelangen ihm in zehn Pflichtspielen. Hinzu kommen starke vier Tore in zwei Auftritten im DFB-Pokal der Junioren. Auch in Schalkes U23 in der Regionalliga West kam Amoussou-Tchibara bereits zum Einsatz.

Öffentlich hatte sich van Wonderen zuletzt zurückhaltend zu der Personalie geäußert. "Wenn es um einen U19-Spieler geht, muss erst einmal Norbert Elgert (Schalkes U19-Coach, Anm. d. Red.) sagen, ob es der richtige Schritt wäre. Es ist bei Talenten außerdem nicht so, dass ich Spieler hochziehe und ins kalte Wasser schmeiße, die ich noch nicht selbst im Training gesehen habe", so der 55 Jahre alte Niederländer.

Sollte sich Amoussou-Tchibara beim Vorspielen unter van Wonderen bewähren, könnte er womöglich relativ schnell auch auf Einsatzzeiten in der 2. Bundesliga hoffen.

Schalke 04 mit Personalsorgen

Bei der 0:3-Schlappe im DFB-Pokal beim FC Augsburg unter der Woche stand wegen der großen Verletzungssorgen mit Kapitän Kenan Karaman nur ein gelernter Angreifer im S04-Kader. Auf der Bank der Königsblauen blieb sogar ein Platz frei, den van Wonderen eigentlich noch hätte besetzen dürfen.

Die Voraussetzungen, ausgerechnet beim Bundesligisten den Turnaround zu schaffen, waren somit alles andere als gut. Alexis Claude-Maurice (26.), Arne Maier (87.) und Samuel Essende (90.) erzielten die Treffer für die Fuggerstädter, die zuvor in der Liga auch Schalkes Erzrivalen Borussia Dortmund geschlagen hatten.

Für die Knappen geht es am Freitag in der 2. Liga mit dem Kellerduell bei Aufsteiger SSV Ulm weiter.