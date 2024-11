Abgang vom FC Bayern? Trio um Werder heiß auf Mathys Tel

IMAGO/Heiko Blatterspiel

Mathys Tel könnte den FC Bayern auf Leihbasis verlassen

Der FC Bayern und Sturm-Juwel Mathys Tel könnten bald (zumindest vorübergehend) getrennte Wege gehen. Ein Bundesliga-Trio um Werder Bremen soll konkretes Interesse an dem 19 Jahre alten Franzosen haben.

Neben den Hanseaten beschäftigen sich auch der FC Augsburg sowie Borussia Mönchengladbach mit Tel, wie "Bild"-Reporter Christian Falk in seiner Kolumne für das Portal "CaughtOffside" schreibt.

Sollte eine gute, konkrete Anfrage eintrudeln, sei der FC Bayern bereit, den Stürmer auf Leihbasis ziehen zu lassen, so der Insider. "Jeder im Klub" sei inzwischen der Meinung, Tel benötige deutlich mehr Spielzeit, als er sie aktuell beim deutschen Rekordmeister erhält, so Falk.

Ein Leihgeschäft werde sowohl von Vereins- als auch von Spielerseite daher inzwischen als gute Option angesehen. Ein Verkauf soll für den FC Bayern aber nicht in Frage kommen, heißt es weiter.

Auch "Sky" hatte zuletzt vermeldet, eine Tel-Leihe im Winter liege im Bereich des Möglichen. Der Youngster selbst wolle sich aber nach wie vor in München durchbeißen.

FC Bayern: Düstere Bilanz für Mathys Tel

Tel war 2022 für satte 20 Millionen Euro von Stade Rennes zum FC Bayern gewechselt. Immer wieder deutete Frankreichs U21-Nationalspieler seitdem sein Potenzial an, konnte aber gerade in den letzten Monaten bei seinen überwiegend kurzen Joker-Einsätzen nicht mehr häufig überzeugen.

2024/2025 sieht Tels Bilanz eher düster aus: Trainer Vincent Kompany räumte ihm wettbewerbsübergreifend erst 224 Einsatzminuten ein. Eine Torbeteiligung gelang Tel dabei nicht.

Dennoch ist der Münchner Chefcoach weiter von der hoch gehandelten Nachwuchshoffnung überzeugt. "Wir glauben an Mathys Tel, sein Talent und daran, was er für Bayern München in Zukunft machen kann", sagte Kompany Ende September. Aber, ergänzte der Belgier, "jetzt ist einfach Konkurrenz, das ist auch gut für einen Spieler".