Basler schießt sich auf BVB-Kapitän Can ein

IMAGO/Hesham Elsherif

Die Formkurve von BVB-Kapitän Emre Can zeigte zuletzt nach oben

Mit seiner starken Leistung beim 2:1-Sieg von Borussia Dortmund gegen RB Leipzig hat Emre Can die meisten Kritiker verstummen lassen. Ex-Profi Mario Basler lederte aber erneut heftig gegen den BVB-Kapitän.

"In Dortmund hat man endlich mal das Gefühl gehabt, dass da eine Mannschaft auf dem Platz steht. Die sind von vorne herein auf die Leipziger draufgegangen. Sie haben sich nicht zurückgezogen, sondern sie haben vorne zugestellt. Die Dortmunder haben das richtig toll gemacht. Auch mein Freund Herr Can", lobte Basler in seinem Podcast "Basler ballert".

Dann holte der 55-Jährige aber zu einem Rundumschlag gegen den BVB-Kapitän aus.

"Er hat ein tolles Spiel gemacht. Trotzdem muss ich sagen: Jetzt reißt er wieder die Fresse auf", lederte Basler: "Die letzten drei Wochen hat er sich verkrochen. Jetzt macht er einmal wieder ein gutes Spiel und dann regt er sich auf."

Can hatte nach dem Sieg gegen Leipzig zugegeben, dass ihm die heftige Kritik der vergangenen Wochen zugesetzt hat.

"Wenn ich ehrlich sein darf, das ist Balsam für die Seele. Ich bin auch nur ein Mensch", hatte er bei "Sky" gesagt: "Es ist nicht schön, Kritik zu bekommen. Ich habe Fehler gemacht. Wenn es unter die Gürtellinie geht, wie letzte Woche, dann tut das nicht gut."

"Mich kotzt so was immer an, dass ein Spieler beleidigt ist, wenn er zu Recht kritisiert wird. Wenn du Fehler machst und schlecht spielst, dann ist das so, dann wirst du halt mal kritisiert", polterte Basler weiter.

"Wenn es nicht läuft, verkriecht er sich"

Dass Can sich öffentlich über die Kritik beschwert hat, sei "typisch" für den Nationalspieler: "Wenn es nicht läuft, verkriecht er sich. Da würde ich mir als Kapitän wünschen, dann vorne weg zu gehen. Aber das macht er nicht. Also das kotzt mich so an, dann gleich wieder da rum zu rennen, als wenn er der Allergrößte wäre. Typisch, typisch Can."

Basler weiter: "Ich kann das alles nicht ertragen dieses Weinerliche, Wahnsinn."