Irre Marktwert-Unterschiede bei Frankfurt-Star Ekitike

Hugo Ekitike ist gesetzter Stammspieler bei Eintracht Frankfurt

Um die Marktwert-Entwicklung und das Transfer-Potenzial bei einzelnen Spielern besser abschätzen zu können, zieht Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt gerne externe Dienstleister als Informationsquelle zurate. Dabei ist durchaus bemerkenswert, dass die großen Marktwert-Plattformen teilweise zu völlig unterschiedlichen Einschätzungen kommen.

"Natürlich schauen wir uns die Werte an. Für uns sind das Richtwerte beziehungsweise Grundinformationen" bestätigte Eintracht-Sportvorstand in der "Sport Bild", dass sich der Klub in sämtlichen Transferfragen immer auch bei den großen Sportdaten-Dienstleistern bedient, für diese zum Teil sogar Geld bezahlt.

Drei der wichtigsten Marktwert-Vergleichsportale sind "Transfermarkt", "TransferRoom" und "FootballBenchmark". Sie alle erheben unter der Berücksichtigung und Gewichtung eigener Parameter ihre eigenen Marktwerte für Spieler. Das sind zum Beispiel sämtliche Leistungsdaten eines Spielers, sein Alter, sein potenzieller Markt, die Finanzkraft des aktuellen Vereins, seine Vertragslaufzeit oder sein kommerzielles Potenzial.

Umso bemerkenswerter, wie weit die Marktwerte für einzelne Spieler bei den verschiedenen Portalen dann voneinander abweichen können.

Ekitike traf bisher acht Mal für Eintracht Frankfurt

Das beste aktuelle Beispiel ist Starstürmer Hugo Ekitike von Eintracht Frankfurt. "Sport Bild" rechnete vor, dass sich der Marktwert des jungen Franzosen laut "Transfermarkt" von Sommer bis Herbst dieses Jahres um 50 Prozent erhöht habe, nämlich von 20 auf 30 Millionen Euro.

"TransferRoom" gibt sogar eine Marktwert-Steigerung von 20,5 auf 36 Millionen Euro an. Dem gegenüber steht das Portal "FootballBenchmark", das den Marktwert von Ekitike mit 24,2 Millionen Euro sogar niedriger ausweist als im Sommer (25,1 Millionen Euro).

Hugo Ekitike ist mit acht Saisontoren in 13 Pflichtspielen einer der großen Durchstarter der laufenden Saison bei den Adlerträgern.