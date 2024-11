Marmoush-Traumtor beschert Eintracht den nächsten Sieg

IMAGO/HMB Media/Claus

Ein Freistoß von Omar Marmoush beschert Eintracht Frankfurt den nächsten Sieg

Ein weiteres Traumtor von Überflieger Omar Marmoush hat Eintracht Frankfurt ganz nah an die K.o.-Runde der Europa League gebracht. Angeführt vom seit Wochen überragenden Topscorer gewann der Bundesligadritte am 4. Spieltag der Ligaphase 1:0 (0:0) gegen Slavia Prag.

Marmoush traf in der 53. Minute per Freistoß für die Frankfurter, die starke zehn Punkte auf dem Konto haben. Durch den Erfolg geht der Europa-League-Sieger von 2022 gestärkt ins Ligaspiel am Sonntag bei Vizemeister VfB Stuttgart.

"Gegen Slavia Prag erwarte ich auf dem Papier mit Sicherheit das schwierigste Heimspiel - bei allem Respekt vor den anderen Gegnern", sagte Frankfurts Trainer Dino Toppmöller vor dem Spiel und fügte bei RTL+ hinzu: "Wir brauchen große Geduld mit Ball. Ich will die nötige Gier und den nötigen Fokus von meinen Jungs sehen."

Im gewohnt stimmungsvollen Frankfurter Stadion begann die Eintracht zwar verhalten, hatte aber bei einem Gegenstoß die erste gute Chance durch Marmoush (7.). Fünf Minuten später sorgte Mahmoud Dahoud für Gefahr.

Eintracht Frankfurt: Trapp hält den Sieg fest

Trotz der beiden Frankfurter Gelegenheiten bestimmte Slavia über weite Strecken das Geschehen, die Eintracht musste in der Defensive höllisch aufpassen. In der 33. Minute hatte der durchgebrochene Ansgar Knauff dennoch die Führung der Gastgeber auf dem Fuß, Prags Torwart Antonin Kinsky parierte stark.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs änderte sich kaum etwas am Spielverlauf, es blieb beim kräfteraubenden Abnutzungskampf. Das änderte sich, als Marmoush einen Freistoß traumhaft ins Tor zirkelte. Es war wettbewerbsübergreifend der 22. Scorerpunkt des Ägypters in der laufenden Saison.

In der 68. Minute vergab Marmoush die Chance zum zweiten Tor, Sekunden später wurde er durch Hugo Ekitike ersetzt. Danach ließ die Eintracht etwas nach, Prag blieb im Spiel. Torwart Kevin Trapp hielt den Sieg mit starken Paraden fest.