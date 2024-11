Hecking vor Debüt: Bochum "nicht chancenlos" gegen Bayer

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Dieter Hecking steht vor seinem ersten Spiel als Bochum-Coach

Dieter Hecking kehrt voller Vorfreude auf die Bundesliga-Bühne zurück. "Es ist für mich ein schönes Spiel, dass ich gegen den deutschen Meister mein Comeback geben darf", sagte der neue Trainer des VfL Bochum vor dem Duell mit dem Double-Gewinner Bayer Leverkusen am Samstag (15:30 Uhr).

Trotz des miserablen Saisonstarts und nur einem Punkt aus neun Spielen sieht Hecking sein Team nicht chancenlos.

"Das Ziel muss immer sein, das Spiel zu gewinnen. Wenn Leverkusen aufdreht, dann wird es verdammt schwer für uns. Das wissen wir. Aber wir stellen natürlich die Spieler auf, mit denen wir die größte Chance auf einen Sieg sehen", sagte der 60-Jährige, der zuletzt beim 1. FC Nürnberg als Sportdirektor und Interimstrainer aktiv gewesen war. In der Bundesliga hatte er bis Sommer 2019 Borussia Mönchengladbach betreut.

Die ersten Eindrücke im neuen Umfeld seien positiv gewesen, erklärte der Coach. "Natürlich merkt man, dass wir gerade Tabellenletzter sind. Da können nicht alle fröhlich durch die Kabine laufen", so Hecking: "Nach drei Tagen Zusammenarbeit haben wir aber eine erste gute Basis gelegt."

Unterstützt wird Hecking künftig von Co-Trainer Marc-André Kruska. Der 37-Jährige wechselt von der Bochumer U21 zu den Profis.

Dort hatte Kruska bereits in der Endphase der Saison 2023/24 Verantwortung als Assistent übernommen und so seinen Teil zum Klassenerhalt in der Relegation beigetragen. "Marc wird am nächsten Dienstag zum Profi-Staff stoßen. Dann sind wir im Trainerstab auch komplett", sagte Hecking.