Matthäus verrät, wer bei Bayern Wirtz nicht wollte

Lothar Matthäus (re.) hat über den FC Bayern gesprochen

Florian Wirtz ist mittlerweile einer der Shootingstars von Bayer Leverkusen und in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Von zahlreichen Klubs ist der Offensivmann heiß umworben, darunter auch vom FC Bayern, der heftig an Wirtz baggern soll. Doch vor wenigen Jahren sah das in München noch ganz anders aus, wie TV-Experte Matthäus nun verriet.

Der FC Bayern hat vor gut dreieinhalb Jahren vermutlich ein Schnäppchen verpasst. Denn wie Ex-Münchner Lothar Matthäus am Wochenende bei "Sky" in der Talkrunde "Sky90 - die Fußballdebatte" verriet, wollte der frühere Bayern-Trainer Hansi Flick zum Ende seiner Amtszeit gern Florian Wirtz von Bayer Leverkusen zum deutschen Rekordmeister holen.

Jenen Wirtz, der mittlerweile einen geschätzten Marktwert von 130 Millionen Euro hat und im kommenden Sommer für noch mehr Geld wechseln könnte. Entsprechende Gerüchte machen derzeit die Runde. Unter den Interessenten soll neben Real Madrid ausgerechnet auch der FC Bayern ganz vorn dabei sein.

Dabei hätten die Münchner Wirtz Anfang 2021 deutlich günstiger haben können. Damals lag sein Marktwert bei weniger als einem Sechstel der aktuelle Summe. Zu dieser Zeit war allerdings noch Hasan Salihamidzic als Sportchef beim Rekordmeister aktiv und dieser wollte Wirtz offenbar nicht.

"Warum hat es denn einen Streit zwischen Hansi Flick und Hasan Salihamidzic gegeben? Weil Flick Spieler holen wollte, die mit 17 Jahren eine richtig gute Entwicklung haben. Ich denke an Florian Wirtz", verriet Matthäus dem Pay-TV-Sender und fügte an: "Das war ein Streitgespräch zwischen Hansi Flick und Bayern München. Ich glaube, er wäre zu haben gewesen. Aber bei Bayern München wollte man ihn nicht haben."

Matthäus lobt Hansi Flick

Auf Nachfrage des Moderators, wer genau Wirtz nicht wollte, führte Matthäus nochmal aus: "Hasan (Salihamidzic) anscheinend nicht. Es ist damals in Gesprächen so rübergekommen."

Flick habe immer schon "ein Gespür für junge Spieler" gehabt, so Matthäus weiter, der danach den ebenfalls in der Talk-Runde sitzenden David Raum von RB Leipzig mit ins Boot nahm. Diesen hatte Flick in der späteren Funktion als Bundestrainer nominiert, als dieser gerade frisch aus Fürth nach Hoffenheim gewechselt war.

"Daher hat es mich auch nicht gewundert, dass er (David Raum) nach drei Bundesliga-Spielen von Hansi Flick angerufen worden ist. Er hat diese Einladung bekommen, denn Hansi sieht sowas. Das war immer sein großes Plus für junge Spieler", sagte Matthäus. "Er ist jemand, der weiß, wie man mit jungen Spielern umgeht. Das zeigt er jetzt auch in Barcelona."