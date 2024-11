Bericht: Hoffenheim-Coach Matarazzo vor dem Aus

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Pellegrino Matarazzo steht vor der Entlassung als Trainer der TSG Hoffenheim

Lange stand es schon ein Raum - jetzt geht es wohl ganz schnell bei der TSG 1899 Hoffenheim: Trainer Pellegrino Matarazzo steht einem Medienbericht zufolge unmittelbar vor der Entlassung beim Fußball-Bundesligisten.

Die Tage von Pellegrino Matarazzo als Trainer der TSG 1899 Hoffenheim scheinen endgültig gezählt. Wie "Bild" und "kicker" am Montagvormittag übereinstimmend berichten, will die Vereinsführung des Fußball-Bundesligisten den 46-Jährigen am heutigen Montag über die Trennung informieren.

Auf Anfrage der Nachrichtenagentur "dpa" wollten die Kraichgauer den Bericht zunächst noch nicht bestätigen. Eine Entlassung Matarazzos, dessen Vertrag noch bis 2025 läuft, käme aber alles andere als überraschend.

Sogar ein Nachfolger für den Italo-Amerikaner ist angeblich schon gefunden. Christian Ilzer rangiert nach Informationen mehrerer Medien ganz oben auf der Kandidatenliste und könnte die "Ösi"-Connection komplett machen.

Ilzer trainiert derzeit noch Sturm Graz und hat den Klub aus der Steiermark zuletzt zum Double und in die Champions League geführt. Ilzers Vertrag bei Sturm läuft zwar noch bis 2026, doch der neue Hoffenheimer Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker und sein Technischer Direktor Paul Pajduch wissen sicher ganz genau, in welchem Rahmen sich die Ablösesumme bewegt - schließlich kamen beide erst vor wenigen Wochen aus Graz in den Kraichgau.

Dort gibt es einiges zu tun. Mit nur neun Punkten belegt die TSG nach zehn Spieltagen nur den 15. Platz in der Bundesliga. Lediglich die Aufsteiger FC St. Pauli (acht Punkte) und Holstein Kiel (fünf) sowie der VfL Bochum (zwei Punkte) stehen schlechter da.

TSG Hoffenheim: Matarazzo hatte zuletzt "gutes Gefühl"

Am Sonntagnachmittag kam der Europa-League-Teilnehmer nicht über ein 0:0-Remis beim FC Augsburg hinaus. Den letzten TSG-Sieg in der Liga gab es am 19. Oktober beim 3:1-Heimerfolg über Schlusslicht Bochum. Danach folgten ein 0:0 beim 1. FC Heidenheim und eine 0:2-Heimniederlage gegen St. Pauli.

Schon im August hatte "Bild" von einem angeblichen Interesse der TSG an DFB-Co-Trainer Sandro Wagner als perspektivischen Nachfolger für Matarazzo berichtet. Als die Gerüchte Mitte September erneut hochkochten, reagierte der Italo-Amerikaner genervt: "Was soll ich dazu sagen? Fakt ist: Das trägt nicht zur Ruhe bei. Weder im Verein noch in der Mannschaft."

Nach dem 0:0 in Augsburg war bereits ein Gespräch zwischen Matarazzo und TSG-Geschäftsführer Schicker für diese Woche angekündigt.

"Wenn du diesen Schnitt spielst, bist du in Abstiegsgefahr. Das ist der Schnitt, der am Ende nicht ausreichend ist", hatte Schicker am Sonntag nach dem 0:0 beim FC Augsburg gesagt und eine zeitnahe Analyse angekündigt.

Der Coach hatte sich derweil auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gelassen gegeben: "Ich befürchte nichts. Was kommt, das kommt. Ich mache meinen Job so gut es geht. Das andere kann ich nicht beeinflussen."

Sein Gefühl sei, "dass die letzte Phase gut war", betonte Matarazzo zudem: "Wir sind im Pokal weiter, in der Europa League noch drin, die Entwicklung ist gut."