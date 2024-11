Talente von Hertha BSC und Mainz 05 im DFB-Training

IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Pascal Klemens von Hertha BSC durfte bei der A-Nationalmannschaft mittrainieren

In Frankfurt bereitet sich die deutsche Fußball-Nationalmannschaft derzeit auf die anstehenden Nations-League-Spiele gegen Bosnien-Herzegowina (Samstag ab 20.15 Uhr, live bei RTL und RTL+) und Ungarn vor. Im Training des DFB-Teams sorgten nun Spieler von Hertha BSC und dem 1. FSV Mainz 05 für Aufsehen.

Wie die "Bild" berichtet, durften Herthas Defensiv-Juwel Pascal Klemens und Mainz-Stürmer Nelson Weiper am Mittwoch bei der A-Nationalmannschaft mittrainieren.

Das Duo gehört eigentlich zum deutschen U20-Team, das sich vor den Spielen gegen England (Freitag, 15.11.) und in der Türkei (19.11.) aktuell ebenfalls in Frankfurt aufhält.

Dem Bericht zufolge durften Klemens und Weiper bei der Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann Luft schnuppern, da Florian Wirtz und Angelo Stiller ausgefallen sind. Der Shootingstar von Bayer Leverkusen leidet an einem Infekt. Der Mittelfeldspieler des VfB Stuttgart ist wegen muskulärer Probleme bereits abgereist.

Um die geplanten Trainingsübungen trotzdem ausführen zu können, füllten Klemens und Weiper den DFB-Kader auf.

Einen entsprechenden Beweis lieferte Maximilian Mittelstädt in seiner Instagram-Story. Dort postete der VfB-Star ein Foto von sich, auf dem auch Klemens und Weiper zu sehen sind.

Klemens und Weiper kommen bei den Profis zum Einsatz

Pascal Klemens kommt in dieser Saison bereits auf zwölf Pflichtspieleinsätze für die Profis von Hertha BSC. Der 19-Jährige stand in der 2. Bundesliga sogar schon drei Mal in der Startelf.

Der Youngster, der aus der Jugend des Hauptstadtklubs stammt, kann sowohl im defensiven Mittelfeld als auch in der Innenverteidigung spielen.

Nelson Weiper durfte in Mainz bereits in der Saison 2022/2023 in der Bundesliga ran - und konnte dabei mit zwei Toren überzeugen. Der 19 Jahre alte Mittelstürmer stand in dieser Spielzeit bereits sieben Mal für das Team von Trainer Bo Henriksen auf dem Platz.