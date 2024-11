Bayern-Stars rufen zur Stammzellspende auf

IMAGO/Eibner/Jenni Maul/SID/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Die Bayern-Frauen gehen mit gutem Beispiel voran

Die Fußballerinnen von Meister Bayern München rücken bei ihrem nächsten Heimspiel den Kampf gegen Blutkrebs in den Fokus. In Kooperation mit der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) soll im Zuge der Partie gegen Carl Zeiss Jena am Sonntag (14.00 Uhr) auf die Relevanz von Stammzellspenden aufmerksam gemacht werden.

"Wir sprechen im Fußball oft über große Gegner. Dabei müssen sich abseits des Platzes mit dem Kampf gegen Blutkrebs viele Menschen einer viel größeren Herausforderung stellen. Daher ist es mir wichtig, als potenzielle Stammzellenspenderin bei der DKMS registriert zu sein", sagte Nationalspielerin Lena Oberdorf.

Interessierte haben am 10. Spieltag die Möglichkeit, sich vor Ort am Bayern Campus als potenzielle Stammzellspenderinnen und -spender registrieren zu lassen. "Für uns ist es eine Ehrensache, den Kampf gegen den Blutkrebs zu unterstützen und hoffen, dass sich uns viele Menschen anschließen", sagte Nationalspielerin Linda Dallmann.